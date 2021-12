Une inspiration géniale en D3 anglaise

Ce contrôle

Et ce coup de patte pour le but



Il faut absolument que vous revoyez ce but de Bersant Celina ???? pic.twitter.com/kEhUDQAcX8 — Football Kosovar ???????? (@FootballKosovar) November 29, 2021

«Si ce but avait été marqué par Lionel Messi, il aurait fait le tour du monde et on en parlerait pendant dix ans.» Sur les réseaux sociaux, les commentaires de ce genre fleurissent à propos du récent but de Bersant Celina, joueur d’Ipswich Town en League One anglaise (troisième division). Difficile de donner tort aux internautes: face à Crewe Alexandra en championnat, le Kosovar a absolument tout fait juste et son but mérite à juste titre de faire le tour du monde.

Du contrôle parfait dans la course jusqu’au lob subtil de l’extérieur de la surface de réparation, l’attaquant de 25 ans a assurément inscrit l’un des plus beaux buts de cette fin d’année. Au classement, Ipswich Town pointe actuellement au 11e rang (sur 24), tandis que Crewe Alexandra est bon dernier avec seulement deux victoires en 20 matches de championnat.

(L'essentiel)