Cette fois, Paredes est bien arrivé au PSG

L'Argentin du Zenit Saint-Pétersbourg Leandro Paredes s'est engagé mardi pour quatre ans et demi au PSG. «Leandro porte en lui les forces traditionnelles du football argentin, une combativité de tous les instants et de très belles qualités techniques. Il va beaucoup apporter à notre milieu de terrain», s'est félicité le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi, au sujet de ce joueur de 24 ans recruté pour 47 millions d'euros selon les médias.

À deux semaines du choc contre Manchester United en 8e de finale aller de Ligue des champions (le 12 février à Old Trafford), c'était une nécessité pour Paris. Entre l'entorse à la cheville gauche de Marco Verratti, la brouille du club avec le milieu Adrien Rabiot, la disparition des radars de Lassana Diarra et les dépannages plus ou moins convaincants de Marquinhos, Dani Alves et Julian Draxler, il manquait un milieu, poste clé. La communication autour de la venue de Paredes va offrir une bouffée d'air frais. Tout le monde s'accorde sur son gros bagage technique.

«Après mes précédentes expériences en Italie et en Russie, j'ai aujourd'hui cette fantastique opportunité, non seulement de découvrir un nouveau football, mais surtout l'un des maillots les plus prestigieux du monde», expose Paredes. Formé à Boca Juniors, avant de rejoindre le championnat italien (AS Rome et prêt à Empoli) puis russe, il était présenté à ses débuts comme un futur Riquelme. En Russie, Paredes passe pour l'un des meilleurs joueurs du championnat, avec pour principal défaut une indiscipline chronique, comme l'illustrent ses sept cartons jaunes et un rouge en 15 matchs.

(L'essentiel/afp)