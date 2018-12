Benjamin Pavard «n'a rien promis à personne»

Le champion du monde français de Stuttgart Benjamin Pavard a réaffirmé qu'il n'avait pris d'engagement avec aucun club pour la saison prochaine, malgré des offres de grosses écuries, dans une interview à Sky Allemagne diffusée jeudi. «Je n'ai rien promis à personne», dit le défenseur de 22 ans, interrogé sur les rumeurs persistantes qui annoncent son transfert au Bayern Munich en 2019-2020. «Peut-être que j'irai, mais je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait. Je n'ai jamais caché mon plan de carrière: je veux jouer la Ligue des champions».

L'ancien joueur de Lille affirme cependant qu'il se sent particulièrement bien en Bundesliga: «Je n'exclus pas de rester en Allemagne, mais pour le moment je me concentre sur Stuttgart. Je suis là, nous sommes dans une situation difficile, je voudrais aider le club à en sortir». «J'aime les gens ici. Ce pays me convient parfaitement et convient à mes valeurs. La mentalité, l'engagement, même à l'entraînement on ne lâche rien. C'est comme ça que je fonctionne aussi. Ma mentalité est allemande, j'apprécie beaucoup ce pays», dit-il.

Le VfB Stuttgart est actuellement 16e du classement, en position de barragiste pour la descente, avec seulement deux points d'avance sur les derniers Hanovre et Düsseldorf. Pavard réaffirme qu'il a reçu «déjà l'été dernier des offres concrètes de grandes équipes, de bonnes offres». Le Français a souvent expliqué qu'il n'avait pas voulu partir après son titre de champion du monde par reconnaissance pour Stuttgart. «Ils sont venus me chercher en 2016 à Lille alors que je n'étais même pas titulaire. Je ne me suis jamais imaginé quitter Stuttgart par la porte de derrière, comme un voleur», dit-il.

(L'essentiel/afp)