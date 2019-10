Leicester marque neuf fois contre Southampton!

Vendredi 25 octobre

Leicester a étrillé Southampton 9-0 vendredi, un succès qui les propulse provisoirement à la deuxième place de Premier League. Avec des triplés d'Ayoze Pérez (19e, 39e, 57e) et de Jamie Vardy (45e, 59e, 90e+4) et des buts de Benjamin Chilwell (10e), Youri Tielemans (17e) et James Maddison (85e), les Foxes battent un record, le plus grand écart à l'extérieur, établi pour la première fois en... 1893.

Leicester bat également son propre record de buts en un match, qui remontait aux années 1920, et égale celui du plus grand écart de la Premier League moderne (depuis 1992), domicile et extérieur confondus, établi en 1995 par Manchester United.

L'AS Monaco, solide et concentrée, a continué son opération redressement en allant battre le FC Nantes (1-0), vendredi, grâce à un but de Wissam Ben Yedder, son 9e cette saison, en ouverture de la 11e journée de Ligue 1. Nantes était invaincu à domicile et Lafont n'avait pas encore encaissé de but cette saison à la Beaujoire. Il n'a fallu qu'une vingtaine de minutes à Monaco pour forcer le verrou: Golovin a lancé Ben Yedder plein axe, qui s'est joué de Fabio et Pallois puis a fusillé Lafont (22e).

Bonne opération pour Villarreal, qui a battu Alavés (4-1). Toko Ekambi a notamment inscrit un doublé et le sous-marin jaune monte provisoirement sur le podium, en attendant les autres matches du week-end.

(L'essentiel)