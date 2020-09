Lyon officialise le départ de Traoré à Aston Villa

À cette somme pourront s'ajouter des bonus d'un montant maximum de 2,2 millions d'euros, ainsi qu'un intéressement de 15% sur une éventuelle plus-value sur une cession future. L'accord était conclu depuis quelques jours mais un problème de permis de travail a retardé l'officialisation.

Âgé de 25 ans, Bertrand Traoré est arrivé à l'OL en juin 2017 pour 10 millions d'euros en provenance du club londonien de Chelsea qui l'avait prêté en 2016/17 à l'Ajax Amsterdam, adversaire de Lyon en demi-finale de la Ligue Europa la même saison.

Mis de côté par Rudi Garcia

Sa première année à l'Olympique lyonnais a été la plus aboutie avec 20 buts inscrits en 50 matches toutes compétitions confondues mais la suite a été beaucoup plus difficile pour le joueur burkinabè. En 2018/19, il n'a marqué que douze fois pour un total de 52 rencontres et seulement à quatre reprises la saison dernière pour 33 matches dont un seul but en Ligue 1 (22 matches).

Bertrand Traoré, qui avait manqué son tir au but en finale de la Coupe de la Ligue le 31 juillet contre le PSG (0-0, 4-5 tab) n'a plus rejoué avec l'OL depuis, n'entrant plus dans les plans de l'entraîneur Rudi Garcia.

Formé à Auxerre entre 2009 et 2013 puis à Chelsea (2013-2014), Traoré a disputé 16 matches avec le club londonien entre 2014 et 2017. Chelsea l'a prêté à Vitesse Arnhem aux Pays-Bas (2014/2015, 51 matches, 20 buts) puis à l'Ajax (2016/2017, 39 matches, 13 buts).

"I want to play, I want to win."



Watch the first interview with Bertrand Traoré on VillaTV or the Villa app now! ????#TraoréAnnounced — Aston Villa (@AVFCOfficial) September 19, 2020

(L'essentiel/afp)