Le Paris SG assomme Lyon et reprend la tête

Dimanche 21 mars

Avec Antoine Griezmann buteur et Lionel Messi record, le FC Barcelone a étrillé la Real Sociedad 6-1, dimanche soir, et reste ainsi dans la course au titre à quatre points du leader, l'Atlético Madrid, court vainqueur du relégable Alavés 1-0 en début de soirée. Quelle démonstration! Le jour de son 30e anniversaire, «Grizou» a débloqué le compteur catalan, bien placé pour reprendre un ballon relâché par Alex Remiro après une frappe d'Ousmane Dembélé (37e).

Puis les buts ont fleuri partout: Lionel Messi a distillé une passe parfaite pour trouver Sergiño Dest, qui a doublé la mise juste avant la pause (43e)... avant de s'illustrer encore en deuxième période, en contrant un centre de Jordi Alba dans les cages basques (53e). Et la «Pulga» (puce, en espagnol), trouvé dans l'axe par Sergio Busquets, a apporté sa pierre à l'édifice avec un 4e but dans la foulée (56e), puis un autre, en fin de match (89e), juste après l'ultime réalisation en solitaire d'Ousmane Dembélé (71e), pour un humiliant tour de force, à peine édulcoré par le boulet de canon d'Ander Barrenetxea (77e).

Avec un doublé de Kylian Mbappé, le Paris SG a dominé Lyon 4-2 dimanche, dans le choc au sommet de la 30e journée de Ligue 1, reprenant les commandes aux dépens de Lille, prochain adversaire du PSG, début avril, juste après la trêve internationale.

Sur la pelouse de l'OL, Mbappé a inscrit les 99e et 100e buts de sa jeune carrière en L1 (15e, 52e), montrant la voie à Danilo (32e) et Angel di Maria (47e), avant de céder sa place en fin de match à Neymar, enfin de retour de blessure. Islam Slimani (62e) et Maxwel Cornet (81e) ont sauvé l'honneur pour l'OL, qui stagne à la troisième place, à trois longueurs du duo PSG-Losc.

L'Atlético Madrid s'est difficilement imposé à domicile 1-0 contre le relégable Alavés dimanche pour la 28e journée de Liga, et reprend un peu d'air en tête du classement avant l'affiche de la soirée entre le FC Barcelone et la Real Sociedad.

Les «Colchoneros», mis en difficulté par la défense basque, ont débloqué la situation grâce à un but de la tête de Luis Suarez sur un centre de Kieran Trippier peu après la pause (54e), qui a enfin désinhibé le leader de Liga.

L'AC Milan, physiquement dans le dur depuis quelques semaines, a malgré tout trouvé les ressources pour arracher les trois points dimanche sur le terrain de la Fiorentina (3-2), à qui un but de Franck Ribéry n'a pas suffi. Zlatan Ibrahimovic a lui marqué en début de match (9e) son 15e but en Serie A (avant de toucher la barre) pour son retour comme titulaire. Et ce juste avant de retrouver la sélection suédoise après près de cinq ans d'absence.

Mais ce sont cette fois Brahim Diaz, en angle fermé (57e), et Hakan Calhanoglu (72e), d'une frappe croisée, qui ont sauvé la mise des Rossoneri, pour leur permettre de revenir à six points du leader, l'Inter Milan (qui toutefois compte un match de moins).

Lille, surpris à domicile par le Nîmes olympique, vainqueur 2 à 1, a gâché dimanche ses chances de creuser l'écart au classement de Ligue 1 et voit son poste de leader menacé en cas de victoire du PSG ou de Lyon, qui s'affrontent en clôture de la 30e journée (21h00).

Les Lillois, sans idée, ont été punis par des Nîmois arrivés sans complexe et mis sur orbite par Moussa Koné d'une frappe limpide dans la lucarne (12e). Xeka a égalisé pour le Losc en reprenant un corner de Bamba (20e), mais le capitaine des Crocodiles, Renaud Ripart, a scellé la victoire de son équipe d'un joli piqué qui n'a laissé aucune chance à Mike Maignan (81e).

La Juventus Turin voit s'éloigner l'espoir de conserver son titre de championne d'Italie de football, qu'elle détient sans discontinuer depuis 2012, après s'être inclinée à domicile contre Benevento (0-1) dimanche lors de la 28e journée. Trahie par une passe totalement ratée de son milieu Arthur, qui a offert le but de la victoire à Adolfo Gaich (69e), et maladroite devant le but, la Juve (3e) reste distancée à dix points du leader l'Inter Milan, avec onze matches restant à disputer pour les deux équipes.

Invaincu depuis fin janvier en Ligue 1, Lens a décroché une précieuse victoire 2-1 à Strasbourg dimanche pour la 30e journée, consolidant sa 5e place, la dernière donnant accès à l'Europe, en reléguant à trois longueurs Marseille, sixième.

Au stade de la Meinau, les Lensois se sont imposés grâce à Massadio Haïdara sur corner (6e) puis un enchaînement tout en puissance de Seko Fofana (40e), alors que Jean-Ricner Bellegarde (20e) avait égalisé entretemps pour les Alsaciens, qui ont poussé en vain en fin de match et stagnent à la 15e place.

L'Atalanta Bergame a bien rebondi après son élimination en Ligue des champions face au Real Madrid (0-1, 1-3) en allant s'imposer dimanche chez le Hellas Verone (2-0) pour conforter sa position dans le Top 4 de la Serie A. Un penalty de Ruslan Malinovskyi (33e), après une main dans la surface, et un but en finesse du puissant Duvan Zapata (42e) ont assuré une victoire logique à une solide «Dea» sur la pelouse de la piégeuse équipe de Ivan Juric, lors de cette 28e journée.

Au classement, les Bergamasques (4e, 55 pts) rejoignent provisoirement au nombre de points la Juventus (3e), mais les Turinois ont joué deux matches de moins.

Samedi 20 mars

En dépit d'une belle résistance d'Everton, Manchester City a fini par s'imposer à Goodison Park (2-0) samedi et par se qualifier pour les demi-finales de la Coupe d'Angleterre, poursuivant son rêve de quadruplé historique.

Il aura fallu attendre la 84e minute et un but de l'inévitable Ilkay Gündogan, puis un second, de Kevin de Bruyne en toute fin de match, pour valider un succès globalement mérité.

Mönchengladbach a mis fin à une série noire de sept défaites consécutives en allant battre samedi (3-0) la lanterne rouge de la Bundesliga Schalke 04.

Le Borussia stagne toutefois en 9e position, très loin de ses ambitions qui étaient de se qualifier une deuxième fois consécutive pour la Ligue des champions en terminant dans le top 4.

Schalke, de son côté, est de plus en plus proche d'une relégation en deuxième division. Le club de la Ruhr est dernier avec 11 points de retard sur le barragiste potentiel (Hertha Berlin) alors qu'il ne reste plus que huit journées de championnat.

⏱️ 90+4 | #OGCNOM 3⃣-0⃣



Nos Olympiens s'inclinent. Place à la trêve internationale avant la réception de Dijon le 4 avril. pic.twitter.com/zx3Z2ezBwe — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 20, 2021

Jorge Sampaoli avait débuté son aventure à Marseille par deux victoires arrachées dans les dernières minutes mais l'OM est lourdement tombé samedi du fil fragile sur lequel il évoluait, avec une défaite très nette (3-0) à Nice, où le talent d'Amine Gouiri a été éclatant.

Avant de continuer à labourer les zones techniques des stades de L1 de son pas nerveux, Sampaoli a désormais dix jours de trêve internationale pour travailler et réfléchir. Son OM en a besoin.

Où s'arrêtera-t-il? Avec un nouveau doublé, Karim Benzema a offert la victoire au Real Madrid sur le terrain du Celta Vigo 3-1 samedi pour la 28e journée de Liga, et permet aux «Merengues» de s'approcher à trois points du leader, l'Atlético Madrid.

Les hommes de Zinédine Zidane ont pris les devants grâce à un doublé de l'inarrêtable Karim Benzema, d'abord de l'intérieur du pied droit (20e), puis du gauche (30e), et une passe décisive de l'avant-centre français pour Marco Asensio en fin de match (90e+4), alors que Santi Mina avait réduit l'écart (40e) de la tête.

Avec un nouveau triplé de Lewandowski, le Bayern réduit à dix a balayé Stuttgart 4-0 samedi pour conserver quatre points d'avance sur Leipzig, avant leur rencontre au sommet lors de la prochaine journée de Bundesliga le 3 avril.

Robert Lewandowski totalise désormais 35 buts après 26 journées, et se rapproche du record absolu de 40 buts en championnat, établi par Gerd Müller en 1971-72.

Dortmund a fait la mauvaise affaire de ce samedi, en concédant un nul 2-2 à Cologne malgré deux nouveaux buts du phénoménal Erling Haaland. Le Borussia est désormais à quatre points de la quatrième place, la dernière qualificative pour la prochaine Ligue des champions.

Southampton s'est qualifié aisément pour les demi-finales de la Coupe d'Angleterre en allant l'emporter (3-0) chez Bournemouth (D2), samedi.

Le 7e de Championship n'a pas réussi à contrarier réellement des Saints qui n'ont gagné que 2 de leurs 17 derniers matches de championnat.

Les Messins, décidément plus à l'aise à l'extérieur, ont une nouvelle fois déçu à domicile. Les joueurs de Frédéric Antonetti n'ont pas fait le poids face à Rennes. Pas dans un grand jour, les Grenats ont encaissé trois buts, signés Doku, Terrier (sur penalty) et Guirassy, avant de sauver l'honneur dans les arrêts de jeu, grâce à Yade. Une défaite qui signifie peut-être la fin des rêves européens pour le club lorrain, désormais 8e de Ligue 1, à trois points de la cinquième place occupée par l'OM, qui a un match de plus à disputer.

#FCMSRFC [ ???????????????? ]



⏱ C'est terminé à Saint-Symphorien.



Menés de deux buts à la pause, les Grenats ne sont pas parvenus à combler l'écart face au @staderennais.



1️⃣ - 3️⃣#GrenatChezMoi pic.twitter.com/QEnXKtdzlQ — FC Metz ☨ (@FCMetz) March 20, 2021

Monaco est allé humilier Saint-Étienne 4 à 0 au stade Geoffroy-Guichard vendredi soir en ouverture de la 30e journée de Ligue 1, pour revenir à un point de Lyon (3e) et du Paris SG (2e), qui se rencontrent dimanche. L'équipe de Niko Kovac (toujours 4e) a marqué par Stevan Jovetic (13e, une minute après avoir manqué un penalty), Aurélien Tchouameni (55e), Sofiane Diop (64e) et Krépin Diatta (76e). Après cette treizième défaite, Saint-Étienne reste seizième (33 pts) avec six points d'avance sur Nantes, le barragiste (18e).

Leipzig, deuxième de la Bundesliga, s'est provisoirement rapproché à un point du Bayern, leader, en allant gagner 1-0 à Bielefeld en match avancé de la 26e journée. Ce résultat met la pression sur le «Rekordmeister», qui doit impérativement s'imposer samedi à domicile contre Stuttgart (15h30) s'il veut conserver un joker - quatre points d'avance - avant son déplacement crucial à Leipzig lors de la prochaine journée le 3 avril (quatre jours avant la réception de Paris en Ligue des champions).

Dimanche 14 mars

Coup de théâtre: le Paris Saint-Germain a perdu chez lui contre Nantes (2-1), avant-dernier au coup d'envoi, et gâché une occasion de reprendre la tête de la Ligue 1, dimanche pour la 29e journée. Quel suspense! Paris reste deuxième, à trois longueurs désormais de Lille et à égalité avec l'OL, et il va croiser ses deux adversaires pour le titre les deux prochaines journées, à Lyon et au Parc contre le Losc!

Tout filait pourtant doux, au début. Le PSG menait depuis un but de Julian Draxler (42e) et allait tranquillement reprendre les commandes, à la différence de buts devant Lille, quand son match a déraillé. Une folle passe en retrait de Kylian Mbappé a offert l'égalisation à Randal Kolo Muani (59e), et sur un contre Moses Simon (71e) a donné la victoire aux «Canaris».

Cristiano Ronaldo, cible des critiques cette semaine en Italie après l'élimination de la Juventus Turin en Ligue des champions, a répliqué avec trois buts en une demi-heure contre Cagliari (3-1), dimanche lors de la 27e journée de Serie A. Avec sa star, la Juventus (3e) défendra jusqu'au bout le titre de championne d'Italie qu'elle détient sans discontinuer depuis 2012, même si le retard reste imposant (dix points) avec le leader, l'Inter Milan, victorieux du Torino (2-1).

Dans le dernier stade italien où il n'avait encore jamais réussi à marquer, CR7 a tout fait aux Sardes en première mi-temps: tête surpuissante sur corner (10e), penalty obtenu et transformé (25e), frappe croisée du gauche en force (32e).

Le revanchard et surmotivé Portugais aurait toutefois pu aussi quitter le terrain avec un seul but au compteur: auteur d'un geste dangereux, pied en avant sur le gardien sarde Alessio Cragno, touché au menton, il n'a écopé que d'un jaune mais a frôlé de très près le rouge direct (14e).Avec 23 buts (en 23 matches de championnat disputés), Ronaldo conforte sa première place au classement des buteurs devant l'attaquant belge de l'Inter Milan Romelu Lukaku (19 réalisations).

SERIE A – Avec un triplé en première période, Cristiano Ronaldo a permis à la Juventus de battre Cagliari (3-1). Les Bianconeri signent une 3e victoire de rang en championnat pour rester à 10 points de l'Inter Milan. #CagliariJuve #CAGJUV pic.twitter.com/0Y0Va3MGUW — Franceat sports (@franceatpress) March 14, 2021

Leicester s’est emparé de la deuxième place de la Premier League en écrasant la lanterne rouge Sheffield United (5-0), dimanche, pour la 28e journée de Premier League. Arsenal a renversé Tottenham (2-1).En écrasant la lanterne rouge Sheffield United (5-0), avec un triplé de Kelechi Iheanacho, Leicester a consolidé sa place sur le podium. Avec 56 points, les hommes de Brendan Rodgers dépassent Manchester United (54 pts) qui reçoit West Ham (5e) en soirée et relèguent surtout Chelsea, 4e, à 5 longueurs. Les Blades, de leur côté, qui s’étaient séparés samedi de Chris Wilder, semblent plus que jamais condamnés avec 14 points de retard sur le maintien, soit autant que leur pécule actuel.

Tottenham souffle le show et le froid

Avec un Erik Lamela qui a ouvert le score en inscrivant peut-être le but de l’année, avant de se faire expulser et de voir son équipe perdre (2-1), Tottenham est passé par toutes les émotions contre Arsenal.

C'est d'un coup du foulard absolument incroyable qu'Erik Lamela a ouvert le score ce dimanche lors du derby entre Arsenal et Tottenham, en Premier League. Un geste parfait. #ARSTOT pic.twitter.com/c9VlutIrl7 — Franceat sports (@franceatpress) March 14, 2021

Au classement, les Spurs, (7e) ratent l’occasion d’intégrer les places européennes, avec 45 points, soit 3 de moins que West Ham (5e) qui occupe le dernier strapontin européen. Arsenal est, lui, solidement campé au milieu du classement (10e) avec 41 unités, à distance respectable encore de ce genre de considérations.

Le RB Leipzig a concédé un match nul 1-1 à domicile dimanche contre le quatrième Francfort, qui jouait avec Djibril Sow, dans le choc de la 25e journée, laissant le Bayern reprendre quatre points d’avance en tête de la Bundesliga. Les hommes de Julian Nagelsmann, éliminés cette semaine de la Ligue des champions par Liverpool, avaient ouvert le score par l’international suédois Emil Forsberg (1-0, 46e), mais le Japonais de l’Eintracht Daichi Kamada a égalisé à l’heure de jeu (1-1, 61e).

Ce résultat redonne un joker au Bayern – vainqueur samedi 3-1 à Brême – dans la course au titre, mais Leipzig reste solidement accroché à sa deuxième place avec six longueurs d’avance sur le troisième Wolfsburg.Ce point du nul permet aussi à Francfort de s’accrocher à la précieuse quatrième place, qualificative pour la Ligue des champions, avec deux unités d’avance encore sur Dortmund, qui a dominé samedi le Hertha Berlin 2-0.

Face à des mal-classés décidés à sauver leur tête en Serie A, le leader, l’Inter Milan a souffert dimanche pour assurer sa huitième victoire de suite en championnat (2-1 contre le Torino) et la Roma a chuté (0-2 à Parme) pour la 27e journée. Les Nerazzurri s’en sont une nouvelle fois remis à leur duo offensif Lukaku-Lautaro Martinez pour débloquer le match.

L’Inter Milan, fidèle à la ligne «pragmatique» adoptée par Antonio Conte – en tribunes car suspendu dimanche – depuis l’élimination en Ligue des champions en décembre, est devenue une équipe rudement efficace à défaut d’être flamboyante: huitième victoire de suite en championnat, et troisième de suite par un seul but d’écart. L’Inter compte provisoirement neuf points d’avance sur l’AC Milan (2e) qui reçoit en soirée Naples (6e).

Lens et Metz ont partagé les points (2-2) pour un duel de prétendants à l'Europe, dimanche, lors de la 29e journée de Ligue 1, marquée aussi par la première victoire de Bruno Genesio avec Rennes, contre Strasbourg (1-0).

Ça chauffe pour la cinquième place. Les yeux tournés vers l'Europe, Lens et Metz se sont rendu coup pour coup (2-2), au cours d'un match animé que le Racing a failli remporter dans le temps additionnel.

Mais le poteau a repoussé la tête de Yannick Cahuzac (90e+2). Les Nordistes (5e, 45 pts), qui ont mené deux fois au score, gardent leur avance sur les Mosellans (7e, 42 pts).Ce nul aura fait un vainqueur: Marseille (6e, 45 pts), qui a battu Brest samedi (3-1).

Samedi 13 mars

L'Atlético Madrid a été accroché 0-0 samedi par Getafe pour la 27e journée de Liga, et manque l'occasion de creuser l'écart au classement, six points devant le Real Madrid (2e, 57 pts), qui a battu Elche 2-1 sur le fil dans l'après-midi. À quatre jours de leur 8e de finale retour de Ligue des champions à Chelsea mercredi (défaite 1-0 à l'aller), les «Colchoneros» connaissent une baisse de régime regrettable et concèdent leur 6e match nul de la saison en championnat.

Les Citizens ont fait un pas de plus vers le titre de champion d'Angleterre en allant largement s'imposer sur la pelouse de Fuhlam (0-3). Stones, Jesus et Agüero ont marqué pour City, qui compte désormais 17 points d'avance (avec deux matches en plus) sur son poursuivant immédiat, Manchester United.

La Fiorentina, avec trois buts de Dusan Vlahovic et des Français à la fête (but et passe de Eysseric, passe de Ribéry), a décroché un précieux succès chez le Benevento (4-1) samedi, qui lui permet de s'éloigner de la zone de relégation.

Dortmund continue de reprendre des couleurs, après avoir coulé hors des places européennes pendant sa série noire de décembre-janvier. Sa victoire 2-0 à domicile contre le Herta Berlin lui permet de revenir provisoirement à un point de Francfort, quatrième et dernier qualifié pour la prochaine Ligue des champions.

Vainqueur pour ses débuts mercredi, l'entraîneur de Marseille Jorge Sampaoli a enchaîné contre Brest (3-1), samedi lors de la 29e journée de Ligue 1, pour s'emparer provisoirement de la 5e place. Comme contre Rennes (1-0), l'OM a fait la différence en toute fin de match, grâce à Florian Thauvin (88e) et Michaël Cuisance (90e+2). Arkadiusz Milik avait ouvert le score (45e+1), avant l'égalisation bretonne par Lilian Brasseur (71e).

Le Real Madrid a arraché la victoire 2-1 contre le promu Elche grâce à Karim Benzema, lors de la 27e journée de Liga, et repasse devant le Barça pour revenir à cinq points de l'Atlético Madrid, qui reçoit Getafe samedi soir (21h). À trois jours de leur 8e de finale retour de Ligue des champions contre l'Atalanta Bergame, les hommes de Zinédine Zidane se sont fait peur: ils ont encaissé le premier but avec une tête sur corner de Dani Calvo (61e), puis ont réussi à arracher le succès grâce à un doublé de Karim Benzema, de la tête (73e) puis d'une superbe reprise en demi-volée du gauche en toute fin de match (90e+1).

Le Bayern, leader de la Bundesliga, a facilement battu Brême samedi (3-1), et mis la pression sur son dauphin Leipzig, contraint de l'emporter dimanche à domicile contre le quatrième Francfort (15h30) pour rester à deux points. Le buteur de Munich Robert Lewandowski a marqué son 32e but en 25 journées cette saison, et tiré... trois fois sur la barre et les poteaux. Il est aussi entré un peu plus dans l'histoire en devenant le deuxième meilleur buteur de tous les temps en Bundesliga avec 268 buts, à égalité avec Klaus Fischer (années 1970/80).

Dans les autres matches, les Loups de Wolfsburg ont conforté leur troisième place (48 pts) en poussant encore un peu plus la lanterne rouge Schalke vers la deuxième division (5-0). Schalke n'a marqué que dix points en 25 journées, et compte neuf longueurs de retard sur l'avant-dernier Bielefeld, qui a un match à jouer dimanche à Leverkusen. L'Union Berlin a dominé Cologne (2-1) et Mayence en a fait de même face à Fribourg (1-0).

Chelsea a manqué l'occasion de s'inviter sur le podium de la Premier League samedi en étant tenu en échec (0-0) à Leeds, lors de la 28e journée de Premier League. Avec 51 points, les Blues restent quatrièmes à deux points de Leicester (3e) qui recevra dimanche la lanterne rouge Sheffield United et aura une chance de creuser l'écart.

Les Stéphanois de Claude Puel ont créé une petite surprise en s'imposant sur la pelouse d'Angers. L'unique but des Verts a été inscrit par Khazri, à la 52e minute.

Vendredi 12 mars

L'Olympique Lyonnais, ultra dominateur en seconde période, a arraché le point du match nul en égalisant dans le temps additionnel à Reims (1-1),en ouverture de la 29e journée de Ligue 1.

L'OL reste ainsi troisième mais revient à hauteur du Paris SG (2e) qui reçoit Nantes dimanche, à deux longueurs de Lille le leader qui se déplace le même jour à Monaco (4e). Les Rémois (11es) ont marqué par Mathieu Cafaro, d'une splendide demi-volée sous la barre (33e), et les Lyonnais ont logiquement égalisé en fin de match par Tino Kadewere de la tête (90e+2).

L'Atalanta, en mode diesel contre La Spezia (3-1), et la Lazio, sur le fil contre la lanterne rouge Crotone (3-2), ont préparé par des victoires leurs déplacements de la semaine prochaine en Ligue des champions contre le Real Madrid et le Bayern Munich.

La «Dea» a bafouillé son football pendant une mi-temps contre une Spezia séduisante, à l'occasion de cette 27e journée de Serie A. Mais en seconde période, un doublé de Mario Pasalic (53e, 73e) et un bijou de ballon enroulé de Luis Muriel (55e) ont remis l'équipe bergamasque dans le sens de la marche.

Roberto Piccoli, au terme d'une jolie action, a logiquement réduit la marque pour La Spezia en fin de match (82e).

Avec ce succès, l'Atalanta (4e) repart de l'avant après sa défaite sur le terrain du leader l'Inter Milan (0-1) lundi, à quatre jours de son déplacement à Madrid en huitième de finale retour de Ligue des champions, où elle va tenter de renverser une situation compliquée (victoire espagnole 1-0 à l'aller).

La Lazio, à quelques jours de la mission encore plus difficile qui l'attend sur le terrain du Bayern Munich après sa défaite à l'aller à Rome (1-4), a souffert de son côté contre Crotone.

Deux fois rejoints au score après avoir mené 1-0 (Milinkovic-Savic, 14e) puis 2-1 (Luis Alberto, 39e), les Laziali ont arraché les trois points en fin de match grâce à Felipe Caicedo (84e), entré à un quart d'heure de la fin. Entre-temps, Crotone, promu promis à un retour express en Serie B, avait égalisé à deux reprises grâce à Simy (29e puis 50e sur penalty).

Cette victoire - la première après trois défaites de rang toutes compétitions confondues - permet aux Romains (7e, avec un match de retard) de rester dans la course à la Ligue des champions.

Lundi 8 mars

En battant Everton (2-0) qui le suit au classement, Chelsea a conforté sa place au sein du top 4 de la Premier League qui qualifie pour la Ligue des champions, lundi en match en retard de la 27e journée. Avec ce succès, les Blues portent à 50 leur total de points, 4 de mieux qu’Everton (5e) sous la menace désormais de West Ham (7e avec 45 points) qui reçoit Leeds plus tard dans la soirée.

Dimanche 7 mars

Dimanche soir, Naples a remporté sa 15e victoire de la saison, sa 5e d'affilée à domicile, aux dépens de Bologne (3-1), avec un doublé de Lorenzo Insigne (8e, 76e) et un but de l'ancien Lillois Victor Osimhen (65e). Bologne avait réduit le score à 2-1 par Roberto Soriano (73e). Insigne en est à 13 buts cette saison en Serie A.

À noter que l'attaquant vétéran argentin de Bologne Rodrigo Palacio (39 ans !) s'est vu refuser le but de l'égalisation à 1 partout pour une faute peu évidente sur le gardien napolitain David Ospina, ancien de Nice et d'Arsenal: sur une tentative de dégagement de ce dernier, Palacio a réussi à contrer le ballon et à marquer dans le but vide, mais l'arbitre a jugé qu'il y avait faute.

Naples reste accroché à la 6e place (47 pts), à deux longueurs de l'Atalanta Bergame, avant son match à Milan. Bologne est 12e, avec une avance confortable de huit points sur le premier relégable, Torino.

La gloire pour les amateurs de Canet-en-Roussillon, la honte pour l'OM: au cœur d'une saison de tous les désastres, Marseille est tombé plus bas encore avec une élimination piteuse (2-1) dimanche en 16e de finale de la Coupe de France face à une équipe de Nationale 2.

Manchester United a stoppé à 21 victoires consécutives la série record, en Angleterre, de City, en remportant le derby (2-0) dimanche, pour la 27e journée. Avec onze points d'avance, City n'a pas encore de quoi s'inquiéter, mais il ne pourra pas battre le record du Bayern (23 victoires) pour les 5 grands championnats européens.

Man United a profité d'une faute grossière sur Anthony Martial de Gabriel Jesus, revenu défendre aux abords de sa surface, dès la 36e seconde de jeu, pour prendre l'avantage par Bruno Fernandes (1-0, 2e). Le second but a été inscrit d'un tir croisé à ras de terre par le latéral Luke Shaw, qui n'a pas hésité à suivre la contre-attaque jusque dans la surface adverse (2-0, 50e).

L'Atlético a longtemps cru avoir posé son empreinte sur le derby de la capitale espagnole face au Real, dimanche, pour la 26e journée de Liga grâce à Luis Suarez, mais Karim Benzema a fini par répondre à l'Uruguayen sur le fil pour arracher le nul 1-1. Les deux buteurs trentenaires se sont donné la réplique: alors qu'il n'avait plus inscrit le moindre but depuis un mois (doublé contre le Celta Vigo le 8 février), le «Pistolero» uruguayen a propulsé un ballon dans les filets de Thibaut Courtois de l'extérieur du pied droit en début de match (15e); l'avant-centre français a répliqué juste avant le coup de sifflet final, sur une combinaison avec Casemiro dans la surface (88e).

Ce résultat n'arrange ni le Real, ni l'Atlético, mais relance le suspense dans la course au titre et va donner le sourire au Barça.

On se refait le superbe but de Benzema en appui avec Casemiro ! Magnifique pic.twitter.com/eqFfzSs5s2 — Real Madrid ???????? (@RMadridFrance_) March 7, 2021

Apathique pendant 45 minutes, brouillon par la suite, Liverpool a subi une sixième défaite de rang à Anfield en championnat, du jamais vu, face au relégable Fulham (1-0), dimanche lors de la 27e journée de Premier League.

La course à l'Europe se complique sérieusement pour les Reds, 7e avec 43 points. Ils ont désormais deux longueurs de retard sur West Ham (6e) et trois sur Everton (5e), qui comptent deux matches en moins tous les deux, alors que Chelsea, 4e avec quatre unités d'avance, a un match en moins. Fulham se relance, en revanche, pour la course au maintien.

L'AC Milan s'est imposé sur le terrain de l'Hellas Vérone, 2-0, lors de la 26e journée de Serie A, dimanche, quatre jours avant son match aller contre Manchester United en huitième de finale de Ligue Europa. Avec ce succès acquis grâce à Rade Krunic (27e) et Diogo Dalot (50e), Milan, deuxième, met la pression sur l'Inter, leader avec trois points d'avance avant d'affronter l'Atalanta Bergame (5e) lundi.

Les Glasgow Rangers ont été sacrés champions d'Écosse de football pour la première fois depuis 2011, à la suite du match nul à Dundee (0-0) de leur grand rival, le Celtic, qui avait gagné les neuf derniers titres. Après leur victoire (3-0) contre Saint-Mirren samedi, il ne manquait qu'un point à l'équipe entraînée par l'ancien capitaine emblématique de Liverpool, Steven Gerrard, pour s'assurer le trophée.

En concédant le nul à Dundee (8e), le Celtic Glasgow se retrouve à 20 points avec six matches à jouer et ne peut donc plus refaire son retard. Ce titre couronne une saison où les Rangers sont restés toujours invaincus. Ils ont remporté 28 de leurs 32 rencontres, dont les 16 disputées à domicile.

Ecosse : le Celtic accroché, les Rangers champions, dix ans après



Les Glasgow Rangers de Steven Gerrard ont profité du nul du Celtic Glasgow (0-0), ce dimanche, pour remporter le Championnat d'Ecosse pour la première fois depuis 2011 https://t.co/K6mCsg0eUs pic.twitter.com/MhSAJXGUsQ — L'ÉQUIPE (@lequipe) March 7, 2021

L'AS Roma s'est imposée samedi à domicile face au Genoa 1-0 lors de la 26e journée de Serie A et remonte provisoirement à la quatrième place, en attendant le déplacement de l'Atalanta Bergame (5e) sur le terrain du leader, l'Inter Milan, lundi. Le défenseur italien Gianluca Mancini a inscrit l'unique but de la rencontre d'une tête puissante sur corner (24e).

Samedi 6 mars

Le Paris SG s'est qualifié sans trop forcer en huitième de finale de la Coupe de France en dominant Brest (3-0) en Bretagne, à quatre jours de la réception du FC Barcelone de Lionel Messi en Ligue des champions.

Dans ce duel de Ligue 1, où Angel di Maria est apparu en seconde période après un mois d'absence, les Parisiens ont fait la différence sur un doublé de Kylian Mbappé (9e, 73e) et une réalisation de Pablo Sarabia (44e).

Barcelone, vainqueur 2-0 d'Osasuna 2-0 à Pampelune pour la 26e journée de Liga, s'est refait une santé à quatre jours du 8e de finale retour de Ligue des champions à Paris et à la veille de l'élection de son nouveau président.

Le printemps est déjà là en Catalogne: dans le sillage de leur exploit contre Séville mercredi en demi-finale de Coupe d'Espagne (3-0) et avant le scrutin présidentiel de dimanche, les Catalans se sont offert une précieuse victoire en terre navarraise grâce à un boulet de canon signé Jordi Alba, bien servi par son maître à jouer Lionel Messi (30e), et un but du jeune Ilaix Moriba en fin de match (82e).

Cela permet aux Blaugrana de revenir provisoirement à deux points du leader, l'Atlético Madrid (58 pts), qui reçoit le Real Madrid (3e, 53 pts) dimanche après-midi dans le brûlant derby de la capitale espagnole.

La Juventus Turin, avec Cristiano Ronaldo ménagé et entré en jeu en seconde période, a conforté sa troisième place en s'imposant à domicile contre la Lazio Rome (3-1), lors de la 26e journée du championnat d'Italie.

Cette septième victoire d'affilée à domicile en Serie A permet à la Juve (52 pts) de revenir provisoirement à un point de l'AC Milan (2e, 53 pts), qui se déplace dimanche sur le terrain du Hellas Vérone (8e).

Un triplé de Lewandowski contre un doublé de Haaland, et une victoire 4-2 pour le Bayern contre Dortmund. Le «Klassiker» allemand a tenu samedi toutes ses promesses, mais la hiérarchie a été respectée.

Le Bayern a pourtant complètement raté son début de match, en encaissant deux buts dans les 9 premières minutes. Mais le «Rekordmeister» est une machine à gagner et l'a de nouveau démontré. Le troisième but du Bayern a été marqué par Leon Goretzka.

Je le jure Haaland est fou 2mn de jeu pic.twitter.com/jGybLBaArE — ???????? (@elha_loum) March 6, 2021

Robert Lewandowski qui répond à Erling Haaland ! Incroyable la confrontation pic.twitter.com/6kypLLuPHu — Ansu Fati ???????? (@Deni_PUIG) March 6, 2021

Au classement, Munich reste leader avec deux points d'avance sur Leipzig, également vainqueur (3-0 à Fribourg), après 24 journées. Dortmund est sixième à quatre points de la quatrième place qualificative pour la Ligue des champions.

Le FC Metz n'a laissé aucune chance à Valenciennes (4-0). Découvrez notre article complet ici.

Leipzig s'est installé en tête de la Bundesliga grâce à une victoire 3-0 à Fribourg, avec provisoirement un point d'avance sur le Bayern, qui reçoit Dortmund à 18h30 dans un «Klassiker» à très haut enjeu.

Sous l'impulsion de l'ancien du Paris SG Christopher Nkunku, une nouvelle fois énorme (un but, une passe décisive pour Alexander Sörloth), le RB n'a pas tremblé pour assumer son rôle de favori et mettre la pression sur le champion en titre.

L'international suédois Emil Forsberg a alourdi le score en fin de match (3-0, 79e).

Le Red Star, équipe de National (3e division), a fait chuter Lens (3-2), l'actuel cinquième de Ligue 1, en 16e de finale de Coupe de France, mercredi au stade Bauer de Saint-Ouen, dans la banlieue nord de Paris.

Mené 2-1 jusqu'à dix minutes du terme, le club de Seine-Saint-Denis s'est imposé grâce à un but inscrit à la 91e minute par le remplaçant Alan Dzabana.

Un but gag offert à Burnley a contraint Arsenal à un match nul (1-1) chez le mal classé, samedi, en ouverture de la 27e journée de Premier League, ce qui laisse les Gunners encore loin des places européennes.

Avec 38 points, les Londoniens ne sont que 10e à 8 points des 5 premières places européennes, alors que Burnley, 15e avec 30 points a 7 unités d'avance sur la zone rouge.

Une pensée pour la compil’ « skills and red cards » de Xhaka au moment où il quittera Arsenal pic.twitter.com/Bmu4kf15Gl — Loïc Cognet (@loicognet) March 6, 2021

Jeudi 4 mars

En infligeant à Liverpool sa 5e défaite consécutive à Anfield (1-0), Chelsea est remonté à la 4e place de la Premier League jeudi, alors qu'Everton et Tottenham ont pris des points importants dans la course à la Ligue des Champions, en matches avancés de la 29e et de la 33e journée.

L'Inter Milan, leader de Serie A, est venu à bout d'un Parme très résistant (2-1) et a donc continué sa série victorieuse grâce à un doublé de son buteur chilien Alexis Sanchez, jeudi lors de la 25e journée.

Préféré pour une fois à Lautaro Martinez à la pointe de l'attaque nerazzuri, aux côtés de Romelu Lukaku, Sanchez a frappé deux fois (54e, 62e) face à des Parmesans qui avaient bien résisté jusque là et qui ont tout de suite réduit la marque par Hernani (71e), histoire de relancer le match.

Les hommes d'Antonio Conte ont désormais six points d'avance sur l'AC Milan (2e), qui a fait match nul contre l'Udinese mercredi (1-1), et toujours dix points d'avance sur la Juventus de Turin, championne en titre.

Everton et Tottenham ont fait une bonne opération dans la course à la Ligue des champions en allant l'emporter (1-0) chez les relégables West Bromwich Albion et Fulham, jeudi, en matches avancés de la 29e et de la 33e journée.

Mercredi 3 mars

Le FC Barcelone a créé l'exploit en remportant le match retour 3-0 après prolongations, mercredi, au Camp Nou, pour se hisser en finale de Coupe d'Espagne, où il défiera Levante ou l'Athletic Bilbao, qui s'affrontent jeudi.

Après avoir perdu l'aller 2-0, les Catalans ont pris les devants mercredi grâce à une jolie frappe en pleine lucarne d'Ousmane Dembélé (12e), ont arraché la prolongation grâce à une tête de dernière minute de Gerard Piqué (90e+3e), puis ont validé leur ticket pour la finale grâce à un but de Martin Braithwaite en prolongation (95e), alors que les Sévillans évoluaient à dix depuis l'expulsion de Fernando (90e+2).

Les Red Devils ont enregistré leur troisième 0-0 de suite contre des Londoniens qui n'ont pourtant pas montré une grosse envie de les contrarier.

Avec 51 points, les Mancuniens gardent leur 2e place et leur point d'avance sur Leicester, ainsi que 6 points d'écart avec West Ham qui ne jouera que le 21 mars son match de la 29e journée contre Arsenal.

Le RB Leipzig a battu mercredi Wolfsburg 2-0 en quart de finale de la Coupe d'Allemagne dont il devient le favori logique en l'absence du Bayern, le tenant du titre éliminé en 16es de finale.

Le Milan AC (2e), qui a obtenu un point in extremis à San Siro mercredi face à l'Udinese (1-1) pour la 25e journée de Serie A, a perdu deux points précieux dans la course au titre, tandis que l'AS Rome (5e) a arraché la victoire 2-1 contre la Fiorentina (14e).

Les Rossoneri, toujours dauphins de leur rival, l'Inter, avec 53 points, voient revenir la Juventus, 3e avec 49 points et un match en retard après sa victoire (3-0) contre Spezia, mardi.

Monaco, qui restait sur une excellente série de 12 matches sans défaite et s'était rapproché à un point du podium, a été largement dominé et a cédé en toute fin de match mercredi à Strasbourg (1-0), lâchant des points précieux dans la course à la Ligue des champions.

Les joueurs de Niko Kovac conservent la 4e place mais voient leurs adversaires directs, Lille (1er), Paris (2e) et Lyon (3e) prendre le large, car ils ont tous gagné.

Le Paris SG, certes privé de ses stars, l'a emporté péniblement 1 à 0 à Bordeaux à une semaine de la réception du FC Barcelone en 8e de finale retour de la Ligue des champions, mercredi lors de la 28e journée de Ligue 1.

Privée de Neymar, Di Maria et Verratti blessés, Moise Kean, positif au Covid-19, et Kylian Mbappé suspendu, l'équipe parisienne s'est imposée grâce à un but de Pablo Sarabia en première mi-temps (20e), face à des Bordelais qui avaient débuté sans Hatem Ben Arfa, entré en jeu à la 65e minute.

Lille a conservé la première place en Ligue 1 mercredi en battant Marseille (2-0) grâce à un doublé de Jonathan David inscrit aux 90e et 93e minutes, un succès in extremis qui maintient le Paris SG à deux points et Lyon à trois unités.

Sous les yeux de son propriétaire américain Frank McCourt, l'OM s'est incliné dans les tout derniers instants de la partie et occupe la huitième place du championnat, une semaine avant de disputer un match en retard contre Rennes au Vélodrome.

#FCMSCO [ ???????????????? ]



⏱ Fin de la rencontre !



Les Grenats s'inclinent sur le plus petit des scores face à @AngersSCO.



0️⃣ - 1️⃣#GrenatChezMoi pic.twitter.com/nWrfgQVoaC — FC Metz ☨ (@FCMetz) March 3, 2021

Avant les rencontres de Lille et Paris en soirée, Lyon s'est emparé de la première place de Ligue 1 mercredi grâce à une victoire 1-0 acquise tardivement et difficilement contre une équipe de Rennes en plein naufrage.

L'autre bonne opération du début de soirée est à mettre au crédit de Lens, promu audacieux qui s'est imposé 3-2 dans le Chaudron vide de Saint-Étienne. Les Sang et Or chipent la cinquième place à Metz, battu à domicile par Angers (1-0) sur un penalty d'Angelo Fulgini juste avant la pause. Cela promet un étonnant duel de haut de tableau entre Lensois et Messins, le 14 mars à Bollaert.

Accablé par les blessures, Leicester continue à marquer le pas en Premier League et a fait match nul 1-1 chez le mal classé Burnley, mercredi, en match avancé de la 29e journée.

Avec 50 points, les Foxes rejoignent Manchester United au nombre de points, mais restent 3e derrière les Red Devils qui se déplacent à Crystal Palace en soirée.

Mardi 2 mars

21e victoire consécutive pour Manchester City! Les Citizens ont dominé le match contre Wolverhampton, qui a craqué dans les dix dernières minutes (4-1). Man City a arraché ce succès grâce à Jesus (80e, 90+5e) et Mahrez (90e).

City prend donc 15 points d'avance sur Manchester United en tête de la Premier League et on voit mal qui va pouvoir empêcher les troupes de Pep Guardiola d'aller décrocher le titre.

La Juventus a facilement disposé de La Spezia, 3-0 avec des buts de Morata (62e), Chiesa (71e) et Cristiano Ronaldo (89e). Avec ce succès, la Juve, 3e de Série, revient à 7 points du leader, l'Inter de Milan, et à 3 points du dauphin, le Milan AC.

Dortmund s'est qualifié mardi pour les demi-finales de la coupe d'Allemagne en allant s'imposer 1-0 à Mönchengladbach grâce à Jadon Sancho, dans une compétition plus ouverte que jamais depuis l'élimination du Bayern Munich en 16e de finale.

Lundi 1er mars

Le Real Madrid s'est fait peur mais a fini par arracher le nul 1-1 lundi, face à la Real Sociedad, en clôture de la 25e journée de Liga, à six jours du derby de la capitale espagnole face au leader Atlético Madrid (58 pts). Alors qu'ils restaient sur une belle série de cinq succès consécutifs, les Merengues ont marqué le pas avant un moment-clé de la saison, sur cette magnifique reprise de la tête de Cristian Portu venue se loger en pleine lucarne de Thibaut Courtois (55e)... mais Vinicius, sur une demi-volée en toute fin de match, a finalement décroché le point du match nul (89e).

Les hommes de Zinédine Zidane restent donc enlisés à cinq longueurs de leur voisin et leader du classement, l'Atlético Madrid (1er, 58 pts), qui a aisément vaincu Villarreal dimanche (2-0) et qui sera le prochain adversaire de la «Maison blanche» dimanche en Liga (16h15/15h15 GMT). Le Real est donc désormais à égalité de points avec le Barça (2e, 53 pts)

Dimanche 28 février

Deux jours après son changement de président et avant l'arrivée de l'entraîneur argentin Jorge Sampaoli, Marseille a fait match nul 1-1 face à Lyon, dimanche, au Vélodrome, lors de «l'Olimpico», en clôture de la 27e journée de Ligue 1.

L'OM (7e) a tenu tête à l'OL grâce à l'égalisation sur penalty d'Arkadiusz Milik (44e), après l'ouverture du score de Karl Toko Ekambi (21e). De son côté, Lyon, qui a fini le match à 10, a manqué l'occasion de revenir à un point du leader Lille et occupe désormais la 3e place, devancé d'un point par le Paris SG.

L'AC Milan, après deux défaites, s'est relancée aux dépens de la Roma (2-1) dimanche soir au Stadio Olimpico, confortant sa deuxième place au classement à quatre points derrière l'Inter Milan.

Dans un match intense et aux très nombreuses occasions entre deux équipes qui avaient pourtant joué jeudi en Ligue Europa, les Milanais ont ouvert la marque sur un penalty de Franck Kessié juste avant la pause (43e).

La Roma est rapidement revenue sur une jolie frappe de Jordan Veretout (50e), pour le dixième but en Serie A du milieu français, mais a été punie sur l'une de ses nombreuses approximations défensives du soir: un mauvais dégagement du gardien giallosso Paul Lopez a été rapidement exploité par les Rossoneri et conclu par Ante Rebic (58e).

En allant l'emporter chez la lanterne rouge Sheffield United (2-0), Liverpool a relancé ses chances d'accrocher la Ligue des champions en revenant à 2 points du Top 4 et six points du podium. Tout autre résultat qu'une victoire aurait été catastrophique face à une équipe qui n'a pris que 11 points en 26 matches.

Et malgré un match à sens unique, le tenant du titre a dû attendre la pause pour tromper un Aaron Ramsdale intraitable lors du premier acte.

Curtis Jones (1-0, 48e) et le défenseur des Blades, Kean Bryan, qui a détourné une frappe de Roberto Firmino hors de portée de Ramsdale (2-0, 64e), offrent quatre jours paisibles à Jürgen Klopp et ses hommes avant la réception de Chelsea, jeudi, à Anfield où ils ont perdu leurs 4 derniers matches.

Naples et son entraîneur Gennaro Gattuso, sous pression, se sont donné un peu d'air dimanche avec une victoire convaincante contre le Benevento (2-0), grâce notamment au retour gagnant de son attaquant belge Dries Mertens.

Pour sa première titularisation depuis plus de deux mois, et sa blessure à une cheville le 16 décembre contre l'Inter Milan, le meilleur buteur de l'histoire du Napoli a mis les siens dans le bon sens en ouvrant la marque avec opportunisme (34e).

Chelsea et Manchester United ont livré un match intense mais serré que personne n'a réussi à faire basculer. Un résultat qui convient un peu mieux aux Red Devils qui prennent un point d'avance sur Leicester et confortent leur place de dauphin derrière City qui compte désormais 12 points d'avance. Chelsea revient, lui, à un point de West Ham qui occupe la 4e place qualificative pour la Ligue des champions.

Souvent à la peine face aux équipes du Big 6, Chelsea a été surpris par le pressing imposé par Manchester United dès le début du match, alors que les Mancuniens ont manqué de tranchant dans les 20 dernières mètres.

Malmenée, Lille a finalement arraché le nul (1-1) face à une solide équipe de Strasbourg, une performante décevante qui permettra néanmoins aux Dogues de conserver leur fauteuil de leader de L1 dimanche, à l'issue de la 27e journée.

Trois jours après son élimination en Ligue Europa sur la pelouse de l'Ajax Amsterdam, le Losc, très maladroit, a semblé impuissant face à des Strasbourgeois très bien organisés. Le but de Ludovic Ajorque (36e) a bien failli suffire aux Alsaciens pour créer la surprise, mais le capitaine José Fonte a égalisé en fin de rencontre (86e).

Battu par Arsenal (3-1) après avoir mené, Leicester a raté l'occasion de faire une bonne opération au classement, dimanche, pour la 26e journée de Premier League, alors que les Gunners ont fait une nouvelle fois preuve de caractère. Arsenal avait pourtant mal débuté, en prenant un but dès la 6e minute par Youri Tielemans (1-0) profitant d'une défense londonienne très passive pour venir battre Bernd Leno d'une frappe croisée sans avoir été inquiété.

Mais les Gunners ont rapidement mis la main sur le match, renversant la vapeur avant même la pause grâce à une tête de David Luiz (1-1, 38e) et un penalty d'Alexandre Lacazette (2-1, 52e). Avec 49 points, les Foxes restent 3es derrière Manchester United qui les devance à la différence de buts avant d'affronter Chelsea en fin d'après-midi. Arsenal, de son côté, repasse dans la première moitié du classement (9e avec 37 points), encore loin des places envoyant en Ligue des Champions.

Monaco a signé contre Brest (2-0) une neuvième victoire en dix matches de Ligue 1 qui lui permet de coller au trio de tête, dimanche pour la 27e journée. Grâce à des buts de Stevan Jovetic (75e) et Kevin Volland (89e), l'ASM (4e) revient à hauteur de l'Olympique lyonnais (3e), attendu à Marseille (21h) et revient à trois longueurs du leader, Lille, qui reçoit Strasbourg (17h05).

Si on ne parle pas du titre sur le Rocher, Monaco confirme ses ambitions de podium une semaine après son probant succès au Parc des Princes contre le Paris SG (2-0).

Le club de Schalke, dernier du championnat d'Allemagne, a limogé l'intégralité de son encadrement sportif, dimanche, dont l'entraîneur Christian Gross, quatrième technicien du club à être démis de ses fonctions cette saison, après une 16e défaite de suite qui a plongé l'équipe encore plus dans la crise.

«La décision était devenue inévitable après les résultats contre Dortmund et Stuttgart», a déclaré le président de Schalke Jens Buchta dans un communiqué, au lendemain de la sévère défaite contre Stuttgart (5-1) et une semaine après le revers dans le derby de la Ruhr contre Dortmund (4-0).

Samedi 27 février

Une promenade de santé : après sa défaite face à Monaco (2-0), Paris, avec un doublé de Kylian Mbappé, s'est relancé et a provisoirement repris la 2e place de la Ligue 1 en s'imposant sans forcer chez le dernier, Dijon (4-0), samedi dans un terne match de la 27e journée.

Le leader, Lille, Lyon (3e) et Monaco (4e), ses adversaires dans la quête du titre et de la qualification en Ligue des Champions ne joueront que dimanche.

Le FC Barcelone s'est imposé à Séville (2-0) samedi lors de la 25e journée de Liga, dans un match important dans la course au titre en attendant les résultats de l'Atlético Madrid, leader, et du Real Madrid, troisième.

Cette victoire, acquise grâce à Ousmane Dembélé et Lionel Messi, permet aux Catalans de prolonger leur série d'invincibilité en championnat (15 matches), et de passer provisoirement deuxième au classement, à deux longueurs de l'Atlético Madrid. Largué à onze unités des Colchoneros début janvier, Barcelone talonne désormais les Madrilènes (1ers, 55 pts), qui comptent néanmoins deux matches en moins, et le Real Madrid (3e, 52 pts).

Le Bayern continue sa marche en avant en Bundesliga en cartonnant Cologne (5-1), ce samedi après-midi, grâce notamment à un doublé de Lewandowski et de Gnabry. Les Bavarois comptent désormais quatre points d'avance et un match de plus que Leipzig qui joue à 18h. Wolfburg, troisième, s'est imposé au Herta Berlin (2-0), alors que Dortmund recolle au top 5 après avoir pris la mesure de Bielefeld (3-0).

Le titre de Champion d'Angleterre semble désormais promis à Manchester City, qui a dominé West Ham 2-1 ce samedi en 26e journée du championnat d'Angleterre. Les Citizens comptent désormais 13 points d'avance sur leur voisin United et sur Leicester.

Metz est 5e, en position de se qualifier pour la Ligue Europa, grâce à sa victoire in extremis à Bordeaux (2-1), samedi pour la 27e journée de Ligue 1. Une chevauchée de Vagner Dias pour conclure une ultime attaque a permis au Cap-Verdien de signer le but vainqueur à la dernière minute (90e+1) et de doubler provisoirement Lens au classement (6e), qui joue dimanche à Angers.

Les Girondins s'enfoncent avec une cinquième défaite en six matches, plus un nul, et une élimination en Coupe de France contre un club de L2, Toulouse (2-0). Les Marines ont pourtant ouvert le score par Samuel Kalu (14e), mais sont retombés dans leur travers en seconde période. L'entrée en fin de match d'Hatem Ben Arfa, totalement transparente, n'a rien changé. Les Grenats avaient logiquement égalisé sur une frappe enveloppée à la Thierry Henry de Thomas Delaine (72e).

Vendredi 26 février

Invaincu depuis 11 rencontres, l'Eintracht Francfort est tombé sur la pelouse du Werder vendredi soir en 23e journée de Bundesliga. Brême s'est imposé 2-1, grâce à des buts de Gebre Selassie à la 47e et de Sargent à la 62e. Francfort avait ouvert le score par Silva (9e). L'Eintracht conserve sa 4e place au classement, le Werder reste 12e.

Nice a renoué avec la victoire, vendredi soir en 27e journée de Ligue 1, en s'imposant 1-2 sur la pelouse du Stade rennais. Les Azuréens ont ouvert le score sur un pénalty de Gouiri (19e). Terrier (39e) a égalisé pour les Bretons, mais nice a arraché les trois points par Daniliuc (58e). Le Gym se donne un peu d'air et grimpe à la 12e place. Rennes voit le haut du tableau s'éloigner, à la 8e position.

Toutes deux dans le ventre mou de La Liga, Levante et Bilbao n'ont pu se départager, vendredi en 25e journée du championnat d'Espagne. Les deux équipes ont fait match nul 1-1, avec un pénalty réussi de chaque côté, par Marti (33e) pour Levante et par Raul Garcia (56e) pour les Basques.

Mercredi 24 février

Le match entre les mal-classés Nîmes et Lorient a tourné à l'avantage des sudiste, mercredi soir en 21e journée de Ligue 1. Les Crocodiles se sont imposés 1-0, grâce à un pénalty à la 88e de Ripart. Un but capitale, puisqu'il permet à Nîmes de sortir de la zone rouge, en 17e position, passant devant Nantes, désormais barragiste et Lorien, avant-dernier. La lanterne rouge Dijon semble décrochée, avec neuf points de retard sur le maintien.

Mardi 23 février

