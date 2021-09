Ronaldo assomme une stadière avec une frappe

⚽️ Lors de l'échauffement avant le match entre les #YoungBoys de #Berne et #ManchesterUnited (2-1) ce mardi Cristiano #Ronaldo a raté le cadre et son tir puissant a terminé dans la tête d'une #steward au point qu'elle s'évanouisse ! Plus de peur que de mal heureusement ! #LDC pic.twitter.com/ggQ3ldBNoT — MediaFrance24 (@MediaFrance24) September 15, 2021

Le métier de stadier(e) n'est pas de tout repos! Une femme qui officiait mardi soir à Berne (Suisse), lors du match de C1 entre les Young Boys et Manchester United l'a appris à ses dépens. Alors que les deux équipes s'échauffaient avant la rencontre, Cristiano Ronaldo s'est essayé à quelques frappes pour tester son adresse. L'une d'entre elles a survolé la cage de son gardien de but, David de Gea, avant de s'écraser sur l'arrière du crâne d'une stadière, occupée à observer les supporters en tribune.

La femme a été assommée sur le coup et a dû être prise en charge par les secours. Voyant qu'il se passait quelque chose d'anormal, le joueur portugais est passé au-dessus de la balustrade pour venir prendre des nouvelles de sa malheureuse victime. Finalement, tout est rentré de l'ordre et la stadière a recouvré ses esprits. Pour se faire pardonner, CR7 est allé lui offrir un maillot, à la fin du match, malgré la défaite inattendue des Mancuniens (2-1). Fière et heureuse, la steward a posé avec la tenue du champion.

Cristiano Ronaldo knocked out a steward with his shot in training before the match.



He jumped the barrier to check up on him while he received medical attention ❤️pic.twitter.com/YOBkqs3fEV — DAZN Canada (@DAZN_CA) September 14, 2021

You won’t see a steward with a bigger smile today after she received @Cristiano's shirt pic.twitter.com/Q22Bc9tr0O — 433 (@433) September 14, 2021

(pp/L'essentiel)