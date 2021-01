«Quelque chose ne va pas» chez Mason Greenwood

Mercredi dernier, lors du match de championnat entre Fulham et Manchester United, Mason Greenwood était exceptionnellement titulaire. Vu l’armada offensive à la disposition du manager Ole Gunnar Solskjaer, l’attaquant de 19 ans n’a plus énormément de temps de jeu. Cette situation doit certainement l’affecter.

Face aux Cottagers, en milieu de semaine, son mal-être s’est bien fait sentir, cette fois-ci sur le terrain. Alors que Paul Pogba inscrivait le but de la victoire à la 65e minute de jeu (1-2), Mason Greenwood (à droite sur la vidéo) n’a pas rejoint ses coéquipiers pour fêter cette réussite qui a propulsé son club en tête de la Premier League.

Tête basse, seul rouge parmi les blancs, il avait plus l’attitude du joueur qui venait d’encaisser un but que de celui dont l’équipe venait de marquer. Cette réaction a inquiété de nombreux fans de Manchester United. «Je ne vois aucune émotion chez lui, il a l’air si épuisé physiquement», a déclaré un supporter. Un autre a commenté: «Il est mort à l’intérieur, quelque chose ne va toujours pas». Alors qu’un troisième a suggéré qu’un nouvel environnement l’aiderait: «Il a besoin d’un prêt pour reprendre confiance en lui».

La métamorphose en Coupe d’Angleterre

Dimanche, dans le choc au sommet du 4e tour de Cup face à Liverpool, Mason Greenwood a une nouvelle fois commencé le match. Avant de sortir à la 66e minute de jeu, il a inscrit un but et délivré une passe décisive à Marcus Rashford. Il a donc fortement contribué à cette victoire 3-2 face au vieil ennemi.

Un transfert vers la Juventus?

Mais malgré tout, Mason Greenwood n’a marqué que quatre buts et fait quatre passes décisives en 23 matches, ce qui est loin de ses 19 buts et de ses cinq passes décisives de la saison dernière. De plus, il n’a marqué qu’une seule fois en Premier League. Malgré ce manque d’efficacité, la cote de l’attaquant n’a pas baissé. De nombreux clubs sont prêts à délier la bourse pour s’attacher les services du garçon de 19 ans.

L’un des clubs qui a eu des vues sur Greenwood semble être la Juventus. Comme le rapporte le Mirror, les Turinois étaient déjà prêts à faire une offre énorme au jeune homme pour qu’il quitte Old Trafford en 2019. À ce moment-là, la somme de transfert aurait été nettement plus avantageuse, puisque le joueur n’avait pas encore fait ses preuves au plus haut niveau.

Il est actuellement l’un des joueurs les plus prometteurs de la planète football. Mais est-ce qu’il sera l’homme qui dirigera l’attaque de Manchester United, dans un avenir proche? Pas certain. Sa réaction de mercredi prouve que quelque chose ne tourne pas rond. Il semble bien que le joueur n’ait plus vraiment la tête à Manchester United.

(L'essentiel/Claude-Alain Zufferey)