Liverpool ouvre le bal avec un festival

Samedi 19 décembre

L'Atlético Madrid a dominé le promu Elche 3-1 samedi pour la 14e journée de championnat d'Espagne, et conforte ainsi sa première place au classement de Liga (29 pts), trois points devant la Real Sociedad et le Real Madrid.

Les Madrilènes se sont imposés notamment grâce à un doublé de Luis Suarez, qui a prolongé un centre à ras-de-terre de Kieran Trippier (41e) et repris un autre centre de Yannick Carrasco au second poteau (59e).

Liverpool, qui n'avait plus gagné à l'extérieur en Premier League depuis le 20 septembre, s'est rattrapé samedi sur la pelouse de Crystal Palace, en ouverture de la 14e journée. Une victoire 7-0! Minamino, Mané, Firmino (44e et 68e), Henderson et Salah (81e et 84e) ont marqué. Les Reds, qui avaient pris la tête de la Premier League à la faveur du choc au sommet gagné contre Tottenham, mercredi à Anfield (2-1), comptent désormais six points d'avance sur les Spurs et sept sur Southampton (3e) et Leicester (4e) avant la suite de la journée.

Vendredi 18 décembre

Pour le deuxième match de son nouvel entraîneur Edin Terzic sur le banc, Dortmund s'est incliné 2-1, vendredi chez l'Union Berlin, malgré un but de son prodige Youssoufa Moukoko, devenu le plus jeune buteur de l'histoire de la Bundesliga à 16 ans et 28 jours.

Cette défaite, une semaine après le limogeage de Lucien Favre, laisse le Borussia provisoirement en 4e position, mais à six points du leader Leverkusen et à cinq du Bayern, qui s'affrontent samedi (18h30). L'Union Berlin grimpe provisoirement à la 5e place à un point de Dortmund.

(L'essentiel/afp)