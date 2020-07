Le clin d’œil du Barça à Messi pour le Ballon d’or

Pour la première fois depuis sa création, en 1956, le Ballon d’or ne sera pas décerné cette année. Et ce en raison des conditions particulières dans lesquelles le football mondial est plongé depuis plusieurs mois.

Du côté de Barcelone, la nouvelle n’a pas tardé à se faire savoir. Le Barça suit chaque année de près le résultat du scrutin car il est un habitué des sommets. Principalement grâce à Lionel Messi.

Le club catalan a profité de l’annulation de l’édition 2020 pour rappeler qu’il compte dans ses rangs le tenant du titre et recordman du trophée (6). «Nous comprenons, a-t-il réagi sur son compte Twitter anglophone, le plus suivi avec près de 33 millions d’abonnés. De toute façon, tout le monde sait qui est le meilleur.» Le tout accompagné d’une photo de l’Argentin en compagnie de ses six Ballons d’or, comme pour illustrer l’évidence.

Auteur de 25 buts et 22 passes décisives en championnat, et malgré la deuxième place des Blaugranas, Messi était encore appelé à truster les premières places.

We understand.



Besides, everyone knows who the best is.https://t.co/u8f3i307NN pic.twitter.com/mqWt1hvspg