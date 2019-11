Un policier inculpé du meurtre d'un ex-​​footballeur

The former Aston Villa player died after being tasered https://t.co/WnS7Esr101 — Liverpool Echo (@LivEchonews) November 7, 2019

Un deuxième policier de la zone de West Mercia (centre) a été inculpé d'agression ayant entraîné des lésions corporelles, a précisé une porte-parole du CPS, Jenny Hopkins. «Cette décision a été prise à la suite d'un examen minutieux des éléments de preuve qui nous ont été présentés par l'Independent Office for Police Conduct», la police des polices britannique, a-t-elle ajouté. Les deux hommes doivent comparaître jeudi, devant un tribunal de Birmingham.

Dalian Atkinson, qui a notamment évolué à Aston Villa dans les années 1990, est mort en août 2016 à l'âge de 48 ans, après avoir reçu une décharge de taser infligée par la police, à Telford, à la suite d'un incident près du domicile de son père. Il avait commencé sa carrière dans le club d'Ipswich Town, avant de se faire connaître sous les couleurs Sheffield Wednesday, en 1989.

L'attaquant était alors parti à la Real Sociedad, en Espagne, avant de revenir en Angleterre, cette fois à Aston Villa. Il avait inscrit le premier but du club en Premier League, le 15 août 1992, et avait remporté la récompense du but de l'année lors de cette même saison 1992/1993. Il avait par la suite joué à Fenerbahçe, en Turquie, en Arabie saoudite et en Corée du Sud.

(L'essentiel/afp)