Eduardo Camavinga crève d’emblée l’écran

Après Ansu Fati, devenu dimanche à 17 ans et 311 jours, le plus jeune buteur de l’histoire de la sélection espagnole, la France a également sorti de son vivier, ou celui de Rennes, sa petite pépite. C’était l’attraction de ce mardi soir à Paris. Eduardo Camavinga est devenu à 17 ans, 9 mois et 29 jours le plus jeune international à jouer avec l’équipe championne du monde. C’était au Stade de France, à huis clos, lors de la Ligue des nations contre la Croatie. À croire qu’il est toujours dans son rêve, ce garçon angolais, naturalisé français depuis cet hiver, qui vient de passer son bac, ne cesse de grandir et de franchir des paliers.

Alors que Didier Deschamps lui avait promis du temps de jeu, le petit prodige de Rennes a remplacé Ngolo Kanté à la 63e alors qu’à ce moment-là, les Tricolores étaient encore tenus en échec (2-2). Au final, après 26 ballons touchés, 2 tacles et 9 passes réussies, la nouvelle pépite a plongé dans ce grand bain sans fioriture, ponctué sa première à ce niveau avec beaucoup de culot et un succès (4-2). «Il a le potentiel pour revenir», s’est exclamé le sélectionneur qui a beaucoup apprécié son insouciance et sa maturité pour son jeune âge.

«Il a cette prestance sur le terrain»

Ses coéquipiers, à l’instar d’Olivier Giroud, étaient d’ailleurs tous dithyrambiques. «Je lui ai dit de jouer avec sa spontanéité, qu’il avait affichée à l’entraînement, son naturel, sa maturité, confie l’attaquant de Chelsea, lancé en même temps que le Rennais face aux Croates. Je pense qu’il a beaucoup de confiance en lui aussi. Il a montré beaucoup de sérénité pour sa première. Il a été assez à l’aise. C’est quelqu’un qui est à l’écoute et qui est intelligent. Il est impressionnant de maturité pour son âge».

Même son de cloche dans la bouche du portier de Tottenham et des Français Hugo Lloris: «Il a été très bon. Il amène de la fraîcheur, encore plus pour nous, les anciens. Lorsqu’on voit les jeunes débarquer, c’est vrai que ça va très vite. Il a beaucoup de qualité technique. Il a également cette prestance sur le terrain. Il voit le jeu avant tout le monde. Ce soir, pour une première, il a su avoir un impact grâce à sa performance et il a su aider l’équipe. Au milieu de terrain, il a fourni de gros efforts, il a fait le travail pour permettre à l’équipe de gagner. C’est une super rentrée pour lui».

«Il dégage beaucoup de sérénité, de tranquillité»

Forcément, que lui, Eduardo Camavinga avait le sourire après cette première apparition historique. «C’était de la joie, du bonheur et de la fierté pour ma famille, a glissé le Rennais au micro de la FFF. J’espère en connaître d’autres. Je me suis senti très bien. On m’a mis à l’aise directement. On m’a donné les ballons. Ça s’est très bien passé. Ça va plus vite, il y a de très bons joueurs. Il ne faut pas trop faire attention à tout ça et jouer son jeu. Il ne faut pas trop se prendre la tête.»

Une approche totalement décontractée qui peut rappeler celle de Kylian Mbappé à ses débuts. «Il faut qu’il garde son naturel, demande Didier Deschamps à Eduardo Camavinga. Même s’il n’y a pas le public, porter le maillot de l’équipe de France, il y a un poids, mais il est tellement à l’aise. Il a une capacité d’utilisation du ballon qui fait que malgré son âge, il dégage beaucoup de sérénité, de tranquillité.»

Après avoir explosé la saison dernière avec le Stade Rennais et démarré parfaitement cet exercice, avec notamment un but somptueux en Ligue 1, il découvre l’équipe de France et bientôt la Ligue des champions. L’idéal pour poursuivre sa progression…

(L'essentiel)