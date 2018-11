N'Golo Kanté prolonge à Chelsea jusqu'en 2023

«N'Golo Kanté a prolongé aujourd'hui (NDLR: vendredi) son séjour à Stamford Bridge en signant un nouveau contrat de cinq ans», écrit sur son site Internet, le club où le milieu de terrain de 27 ans est arrivé en 2016. Depuis ce transfert en provenance de Leicester, où il avait été sacré champion d'Angleterre, Kanté est devenu cette saison un cadre de la formation dirigée par Maurizio Sarri, actuellement 3e du championnat à 4 points du leader Manchester City.

«Je suis heureux de prolonger à Chelsea. J'y ai passé deux belles années et j'espère qu'il y en aura d'autres», commente Kanté sur le site. «Depuis mon arrivée, je me suis beaucoup amélioré en tant que joueur, j'ai relevé des défis et décroché des récompenses auxquelles je n'avais jamais pensé», poursuit-il. Les détails financiers de son nouveau contrat ne sont pas révélés. Le montant de son transfert en 2016 avait été évalué à 30 millions de livres (près de 34 millions d'euros).

Adulé en France depuis la Coupe du monde en Russie en juillet, où il avait été impérial sur le terrain et d'une grande simplicité en dehors, Kanté a encore ajouté à sa bonne image en refusant un montage offshore et le versement d'une partie de ses revenus à Jersey, selon des révélations de Mediapart mercredi, dans le cadre des Football Leaks.

Après avoir remporté le titre de champion d'Angleterre avec Leicester, il a récidivé avec Chelsea en 2017, année où il a également été nommé meilleur joueur de la saison en Angleterre par l'Association des joueurs professionnels. «Nous sommes ravis que N'Golo ait signé un nouveau contrat et qu'il voie son avenir à long terme à Chelsea, a commenté la directrice du club, Marina Granovskaia. Lorsqu'il est arrivé, nous savions que nous avions recruté un joueur spécial, mais il a épaté tout le monde par ses performances infatigables et son comportement tout sauf égoïste».

#FridayFeeling brought to you by @nglkante, who will be a Blue for five more years! #Kante2023 pic.twitter.com/evwr1rlKQ2