Le Bayern et Chelsea fidèles au rendez-​​vous

Le Bayern, tenant du titre, s'est logiquement qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions en battant la Lazio Rome 2 à 1 en 8e de finale retour, mercredi à Munich.

Les résultats de ce mercredi soir



Bayern Munich - Lazio Rome 2-1 (Cumul des scores 6-2).



Chelsea - Atéltico Madrid 2-0 (Cumul des scores 3-0).

Larges vainqueurs 4-1 à l'aller à Rome, les Bavarois, qui en sont désormais à dix-neuf matches de C1 sans défaite, ont marqué par Robert Lewandowski (33e) sur penalty, et par Maxim Choupo-Moting (73e) avant que Marco Parolo ne réduise le score pour les Italiens (82). Lewandowski en est désormais à 5 buts cette saison et 73 sur l'ensemble de sa carrière en Ligue des champions.

L'art du contre

Grâce à Hakim Ziyech et Emerson, Chelsea a dompté 2-0 l'Atlético Madrid mercredi en huitièmes de finale retour de Ligue des champions, confirmant son succès de l'aller (1-0) et retrouvant les quarts de l'épreuve pour la première fois depuis 2014.

A Stamford Bridge, deux contre-attaques éclair conclues par le Marocain Ziyech (33e) et le Brésilien Emerson (90e+4) ont récompensé l'allant offensif des "Blues" de Thomas Tuchel face au jeu fermé et restrictif de l'Atlético, qui a fini à dix après l'exclusion de Stefan Savic pour un coup de coude sur le torse d'Antonio Rüdiger (82e).

Quarterfinals of the Champions League. Fourth in the Premier League.



Chelsea are looking STRONG under Thomas Tuchel pic.twitter.com/00uZ1lzNB1