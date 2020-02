L'anniversaire très hot de Di Maria, Icardi et Cavani

You would almost think we won the first leg against Dortmund pic.twitter.com/O7UtT4bFup — ًChi ???????????????? (@volxnte) February 21, 2020

Il y a des défaites qui se digèrent plus rapidement que d'autres. Battus 2-1 mardi à Dortmund, en 8es de finale aller de la Ligue des champions, les Parisiens se sont visiblement très vite consolés. Quelque 48 heures plus tard, plusieurs joueurs ont fêté avec une belle débauche d'énergie les anniversaires d'Angel Di Maria (32 ans), Mauro Icardi (27 ans) et Edinson Cavani (33 ans), tous nés entre le 14 et le 19 février.

L'ambiance était tout sauf morose, si l'on en croit les images diffusées sur les réseaux sociaux. On y voit notamment Keylor Navas, encouragé par plusieurs de ses coéquipiers avant une partie de punching-ball, au son de «Eye of the Tiger». Le gardien costaricien du PSG, encore lui, s'éclate ensuite sur la piste de danse, en compagnie de Neymar et Edinson Cavani, tous les trois torse nu.

Un autre tweet montre plusieurs joueurs parisiens, toujours torse nu, derrière les platines sur un air d'accordéon. Ander Herrera, Leandro Paredes, Marquinhos, Kylian Mbappé et Layvin Kurzawa faisaient eux aussi partie des invités.

Hoje todos os programas esportivos do Brasil vai falar que a culpa do cavani paredes e navas estarem doidão e do Neymar querem apostar ???????????????? pic.twitter.com/cuccsNPb5l — Jorge Casemiro (@leleitac) February 21, 2020

(pp/L'essentiel)