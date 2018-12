Neymar vibre pour son pote champion du monde

On le sait, Neymar Jr. voyage rarement seul. Il est souvent accompagné d'un cercle d'amis très proches, souvent (toujours?) les mêmes, que l'on surnomme les «Toiss». Bref, Neymar et sa cour, en quelque sorte. L'un d'eux possède cependant une autre activité dans la vie que celle qui consiste à être «pote à Neymar». Lundi, Gabriel Medina a en effet décroché son deuxième titre de champion du monde de surf (après celui obtenu en 2014, alors qu'il avait 20 ans), à l'issue de la onzième et dernière manche de la World Surf League, à Hawaï.

Neymar s'est empressé de féliciter son ami sur les réseaux sociaux, en publiant photos, vidéos et messages d'amour. «Tu es un phénomène, une fierté pour nous les Brésiliens, a-t-il écrit sur Instagram. Félicitations mon frère, tu le mérites! JE T'AIME!».

On se rappelle que, le 20 octobre dernier, Neymar avait manqué le match PSG - Amiens (5-0) pour aller encourager son pote lors de l'étape qui avait lieu à Recife (Portugal). Cette fois, Neymar n'était pas Hawaï. Mais cela n'a pas empêché son pote de triompher de l'Australien Julian Wilson en finale. Et, donc, de s'attirer les louanges de son idole et ami.

Vai Medina! Deus te deu talento pra ser diferente, sabemos o qto vc se preparou e quem te ama estará na torcida. Estou longe mas o coração tá contigo, vai com Deus moleque! Mostra teu talento mais uma vez. Voa, aéreo, pirueta e aquelas maluquices todas que vc faz na ondate amo pic.twitter.com/gSFCVBulst– Neymar Jr (@neymarjr) 13 décembre 2018

(L'essentiel)