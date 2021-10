Ranieri paiera le dîner si Liverpool ne marque pas

Depuis le début du mois d’octobre, Claudio Ranieri (69 ans) est le nouvel entraîneur de Watford, en Premier League anglaise. Avant son premier match, samedi contre Liverpool, le coach italien a encore été original en conférence de presse.

Déjà connu en Angleterre pour avoir mené Leicester au titre de champion en 2016, le Romain, qui a entraîné entre autres Naples, l’Atlético Madrid, Chelsea, la Juve, la Roma, l’Inter et encore l’équipe nationale grecque, est un motivateur hors pair.

Il l’a prouvé en promettant un repas à son équipe si elle n’encaissait aucun but contre Liverpool samedi. Quand il parle de repas, il ne pense pas à des pizzas: «Si nous réussissons un blanchissage contre Liverpool, la pizza, c’est trop petit». Ses joueurs, qui ont encaissé 10 buts en sept matches de championnat, savent donc ce qu’il leur reste à faire face à des Reds qui, eux, ont déjà inscrit 17 buts depuis le début de la saison de Premier League.

“No pizza, I'll buy dinner if we keep a clean sheet against Liverpool! Pizza is too little. No, no, no.” pic.twitter.com/e8dBWeHon1