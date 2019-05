Juanfran quitte l'Atlético Madrid après 350 matches

«Ce sont mes derniers jours à l'Atlético, j'espère revenir bientôt: c'est ma maison, cela a été des années merveilleuses, les meilleures de ma carrière», a indiqué le défenseur de 34 ans lors d'un événement organisé pour l'occasion au Metropolitano Stadium. Formé au Real Madrid, Juanfran était arrivé en janvier 2011 à l'Atlético en provenance d'Osasuna où il évoluait au poste d'ailier. Rapidement reconverti avec succès en défenseur latéral droit, il a depuis joué 355 matches et marqué 6 buts avec le club madrilène.

International à 22 reprises, Juanfran a également remporté l'Euro 2012 avec l'Espagne. Au cours de ses huit saisons et demie à Madrid, Juanfran a remporté une Coupe du Roi (2013), une Liga (2013/14), deux Ligue Europa (2011/12 et 2017/18), deux Supercoupes d'Europe (2012 et 2018) et une Supercoupe d'Espagne (2014). Il a également disputé et perdu deux finales de Ligue des champions en 2014 et en 2016.

Un départ vers le Japon?

«C'est un honneur d'être considéré comme une légende de ce club et c'est incroyable que les gens pensent que je suis l'un d'entre eux», a déclaré Juanfran, dont le père supporter du Real Madrid l'avait élevé dans le culte des Merengues.

Le joueur de 34 ans était accompagné au Metropolitano par sa famille et ses coéquipiers, dont Diego Godin ou Antoine Griezmann, qui ne joueront pas non plus à l'Atlético la saison prochaine. Juanfran n'a pas dévoilé quel serait son avenir mais la presse espagnole indique qu'il pourrait rejoindre le championnat japonais où évoluent ses compatriotes Andres Iniesta et Fernando Torres.

⚪ | #GraciasJuanfran Juanfran: "Son mis últimos días en el Atlético de Madrid, espero volver pronto. Es lo que quiero, porque ésta es mi casa. Han sido años maravillosos, increíbles, los mejores de mi carrera". #AúpaAtleti pic.twitter.com/i74EngusDV — Atlético de Madrid (@Atleti) 23 mai 2019

