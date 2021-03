Le portier portugais Rui Patricio blessé à la tête

En l’emportant (1-0) à Wolverhampton, avec un but du transfuge Diogo Jota, lundi, en clôture de la 28e journée de Premier League, Liverpool s’est relancé dans la course au top 4 qui ouvre les portes de la Ligue de champions. Ce succès permet aux Reds de remonter au 6e rang et de capitaliser sur les faux pas de leurs rivaux ce week-end. Ils reviennent ainsi à 5 longueurs de Chelsea, tenu en échec à Leeds (0-0), samedi et qui détient pour le moment le dernier ticket virtuel pour la C1. Wolverhampton reste, quant à lui, 13e, avec 9 points d’avance sur la zone rouge.

Après leur qualification solide pour les quarts de finale de la Ligue des champions en milieu de semaine dernière, les hommes de Jürgen Klopp ont enchaîné deux victoires de suite pour la première fois depuis mi-décembre. Un succès d’autant plus encourageant que, avec le même onze de départ que contre Leipzig (2-0), Liverpool a produit une prestation dans les mêmes lignes: solide défensivement - même si les Wolves auraient dû bénéficier d’un penalty dès la 2e minute pour une faute d’Alisson sur Nelson Semedo - et réaliste devant.

Inquiétude pour Rui Patricio

La fin du match a été marquée par la blessure à la tête du gardien international portugais Rui Patricio. Il a été évacué sur une civière après un choc accidentel à la tête avec un coéquipier. À la 86e minute, alors que les Reds menaient 1-0, Mohamed Salah s’est présenté face au but et a marqué - un but refusé ensuite pour hors-jeu - mais le genou du défenseur des Wolves, Connor Coady, qui revenait vers son but, a heurté la tête du gardien sorti de ses cages.

Rui Patricio a passé plus de dix minutes sur la pelouse à recevoir les premiers soins avant d’être placé sur un brancard et évacué. Wolverhampton avait déjà effectué ses trois changements quand l’incident est arrivé, mais grâce à la mise en place à l’essai de remplacements supplémentaires en cas de chocs à la tête, il a pu être substitué par John Ruddy.

Wolverhampton avait déjà été choqué fin novembre avec la fracture du crâne subie par son attaquant mexicain Raul Jimenez lors du match contre Arsenal, après un duel aérien contre David Luiz.

Scene absolument horrible. Coady percute Rui Patricio de plein fouet. Le gardien des Wolves est totalement sonné....#WOLLIV pic.twitter.com/roPd42Nv2G — Ahmed Al Sarraf (@Edsarraf) March 15, 2021

(L'essentiel/afp)