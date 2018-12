Des ultras foncent sur un policier, il sort son arme

«Je n'ai fait que mon devoir, j'ai sorti mon pistolet pour tenir loin les agresseurs». Moments de terreur, jeudi dernier à Rome, à la fin de la rencontre de Ligue Europa entre la Lazio et l'Eintracht Francfort.

D'après les premiers éléments de l'enquête, un groupe d'une vingtaine d'ultras de la Lazio, dont certains étaient armés de battes et de barres de fer, s'en sont pris à un supporter allemand dans le quartier romain de Trastevere. Un agent est alors intervenu pour faire cesser l'agression et identifier les responsables. Mais il a été accueilli par des insultes. Les hooligans lui ont aussi couru après pour s'en prendre physiquement à lui. Il lui ont lancé toutes sortes de projectiles, dont un conteneur à déchets et ce qui semble être une bouteille qui l'a blessé à la tête.

Acculé, le policier a sorti son arme et reculé en attendant les renforts. Les images de son agression ont fait le tour du web et indigné de nombreux Italiens. La ministre de la Défense Elisabetta Trentasi et le ministre de l'Intérieur Matteo Salvini ont souligné le sang froid de l'agent. «Il sait qu'il a fait son devoir. Il a sorti son pistolet pour tenir à distance les agresseurs, mais il n'a pas tiré et ceci même dans des conditions très difficiles», se sont félicités des hauts gradés.

(L'essentiel/atk)