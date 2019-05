Mkhitaryan ne jouera pas la finale européenne

Le milieu de terrain arménien d'Arsenal, Henrikh Mkhitaryan, n'ira pas à Bakou, en Azerbaïdjan, pour la finale de C3 face à Chelsea mercredi prochain, a annoncé mardi son club, qui avait émis des craintes entourant la sécurité du joueur sur fond de tensions politiques. Le 10 mai, le club anglais avait déjà fait paraître un communiqué dans lequel il demandait «des garanties de la part de l'UEFA concernant la sécurité de Mkhitaryan» s'il devait se rendre à Bakou.

Un conflit a opposé l’Arménie et l’Azerbaïdjan durant les années 1990 autour de l'enclave du Haut-Karabagh, faisant environ 30 000 morts. Un cessez-le-feu a été signé en 1994, mais depuis, les relations entre les deux pays demeurent tendues, avec de fréquents échanges de tirs à la frontière. En octobre dernier, Mkhitaryan n'avait déjà pas accompagné son club affronter en Azerbaïdjan Qarabag en C3. En 2015, il ne s'y était pas rendu non plus pour disputer un match de Ligue Europa opposant son précédent club, le Borussia Dortmund, au Galaba FK.

Malgré les déclarations de l'ambassadeur d’Azerbaïdjan au Royaume Uni assurant que Mkhitaryan ne ferait l'objet d'aucune menace s'il se rendait à Bakou, le joueur estime qu'il ne sera pas en sécurité. «Nous avons dû prendre la difficile décision de renoncer à ce que je fasse partie du voyage avec l'équipe pour la finale de Ligue Europa face à Chelsea», a tweeté mardi Mkhitaryan. «Disputer une telle finale est une occasion qui ne se présente pas tous les jours pour un joueur et je dois admettre que c'est un déchirement pour moi de ne pas pouvoir y participer», a ajouté le milieu offensif.

L'absence de Mkhitaryan, l'une des pierres angulaires de campagne d'Arsenal en Ligue Europa, constitue également «une perte dommageable pour l'équipe», a témoigné Arsenal, qui espère en cas de victoire face à Chelsea décrocher son ticket pour la prochaine Ligue des champions. «Nous sommes très tristes de voir qu'un de nos joueurs manque une finale européenne majeure dans de telles circonstances», a ajouté Arsenal.

