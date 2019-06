Allemagne et France déroulent, l'Italie bataille

5-0 à la pause, 8-0 au coup de sifflet final. L'Allemagne s'est fait plaisir, mardi à Mayence, contre l'Estonie en qualifications pour l'Euro-2020, signant sa troisième victoire en trois rencontres du groupe C. Marco Reus deux fois (10e et 37e), dont un superbe coup franc direct, Serge Gnabry (17e), Leon Goretzka (20e) et Ilkay Gündogan (26e sur penalty) ont mis les Estoniens KO avant la pause. La deuxième période a ressemblé comme la première à une séquence d'entraînement attaque-défense. Sergei Lepmets a bien réussi quelques parades, mais Gnabry a tout de même réussi un doublé à la 63e minute, Timo Werner a marqué (79e) et Leroy Sané a cloué le cercueil (88e).

Pendant ce temps, l'équipe de France s'est rachetée après sa défaite (2-0) contre la Turquie samedi en allant battre Andorre (4-0). Les champions du monde ont marqué par Kylian Mbappé, Wissam Ben Yedder, Florian Thauvin et Kurt Zouma et profitent de la défaite de la Turquie en Islande (2-1) pour reprendre la tête du groupe H, à égalité de points avec les Trucs et les Islandais. Les Belges ont aussi tenu leur rang contre l'Écosse (3-0). Romelu Lukaku a marqué deux fois, Kevin De Bruyne une fois.

La soirée a été plus compliquée pour l'Italie, qui a certes dominé la Bosnie (2-1), mais a dû s'employer. La Nazionale a été longtemps menée au score, après un but d'Edin Dzeko (32e). Mais Lorenzo Insigne (49e) puis Marco Verratti (86e) ont renversé la vapeur dans le stade de Turin. «On s'est améliorés au fil du match et on a vraiment mérité cette victoire, analysait le sélectionneur Roberto Mancini après la rencontre. Cela n'est pas simple de renverser une partie comme ça».

