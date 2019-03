Viré du Real Madrid pour avoir critiqué des stars

Il y a des choses qu'un entraîneur ne devrait pas dire. Surtout en public et lorsque ses propos concernent de surcroît le club qui l'emploie. C'est la triste mésaventure survenue à Alvaro Benito, le très compétent entraîneur de la réserve du Real Madrid, qui a été viré sur le champ pour avoir osé critiquer le comportement de certains cadres de l'équipe fanion, après la cinglante élimination du Real, humilié 0-3 à domicile par Barcelone, lors de la demi-finale retour de la Coupe du Roi, mercredi soir.

Le technicien, qui était unanimement apprécié avant son dérapage, s'en est notamment pris à Casemiro et à Toni Kroos, dont les performances avaient été jugées catastrophiques. «Les deux premiers buts encaissés sont largement évitables. Le problème est que certains joueurs sont très loin de leur niveau, avait notamment déclaré Benito au micro de Cadena SER. C'est un vrai problème. Pour le moment, Casemiro n'est pas assez bon pour jouer même une minute avec le Real Madrid. Kroos, lui, est fantastique quand le vent tourne en sa faveur, mais quand ce n'est pas le cas, il abandonne le navire».

«Vous êtes une personne exemplaire»

Autant de déclarations qui n'ont pas du tout plu au directoire du Real Madrid, qui a viré l'entraîneur. Conscient de ses erreurs, Alvaro Benito n'a pas contesté la décision de ses supérieurs et a tenu à rendre un dernier hommage au Real Madrid en le remerciant via son compte Twitter: «Je quitte mon club de cœur avec la conscience tranquille, a écrit l'Espagnol. C'est un honneur d'avoir eu l'opportunité de diriger cette équipe. Je respecte la décision du club et espère que ça ne sera pas un adieu définitif».

Une déclaration chargée d'émotions à laquelle l'ancien joueur du Real Madrid, Iker Casillas, n'a pas hésité à réagir en louant l'entraîneur: «Vous êtes une personne exemplaire. Un vrai Madrilène! Je suis sûr que vous allez revenir et que ce club sera plus grand! Bonne chance dans cette nouvelle étape et j'espère que vous continuerez à donner des leçons de football partout où vous irez».

Pour remplacer Benito, la direction merengue devrait faire appel à une légende du club: Raul Gonzalez Blanco. Avec 323 réalisations en compétitions officielles, l'ancien international espagnol est le deuxième meilleur buteur de l'histoire du Real, derrière Cristiano Ronaldo (450).

Eres una persona ejemplar. Un madridista de 10! Seguro que volverás y harás más grande ese escudo y ese club! Suerte en esta nueva etapa y espero que sigas dando lecciones de fútbol EN TODOS LOS PROGRAMAS A LOS QUE VAS! Tienes una sabiduría del fútbol de la leche! https://t.co/CQClagLCRh– Iker Casillas (@IkerCasillas) 1 mars 2019

