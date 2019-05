Brighton limoge son coach malgré le maintien

Chris Hughton, qui a mené Brighton jusqu'en demi-finale de la FA Cup, a payé les résultats de son équipe lors de la deuxième partie du championnat, avec une fin de saison qui l'a vu batailler pour son maintien, avant de finir 17e, soit juste au-dessus de la zone de relégation. «Sans aucun doute, cela a été l'une des décisions les plus difficiles que j'ai eu à prendre en tant que président de Brighton & Hove Albion», a reconnu Tony Bloom, dans le communiqué du club.

Le dirigeant a toutefois affirmé que son choix a été dicté par les «difficultés de la deuxième moitié de saison». Hughton était sur le banc de Brighton depuis décembre 2014 et le club n'a pas encore donné de nom pour le remplacer. Dimanche, lors la 38e et dernière journée, Brighton s'est lourdement incliné (1-4) sur sa pelouse contre Manchester City, qui a conservé son titre de champion.

Brighton & Hove Albion have confirmed that Chris Hughton has left the club with immediate effect.



Hughton’s assistant Paul Trollope and first-team coach Paul Nevin have also left. #BHAFC ⚪️