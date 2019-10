Manchester United dominé par Newcastle

Dimanche 6 octobre

Newcastle a dominé Manchester United (1-0) alors que les Magpies restaient sur 6 matchs sans succès à St. James' Park. United ne s'est plus imposé à l'extérieur en Premier League depuis le 27 février dernier.

À la surprise générale, Manchester City a été dominé dimanche à domicile par Wolverhampton (0-2), pourtant seulement 13e avant le coup d'envoi. Adama Traoré a inscrit un doublé en toute fin de match (80e, 90e+2), permettant à son équipe de glaner ce succès de prestige. Les Citizen restent deuxièmes au classement de Premier League, mais comptent désormais huit points de retard sur Liverpool, qui a gagné ses huit premiers matches de la saison.

Dans le même temps, Chelsea n'a pas tremblé sur le terrain de Southampton (1-4), grâce à des buts de Abrahms, Mount, Kanté et Batshuayi. Arsenal a aussi assuré l'essentiel contre Bournemouth (1-0), suite à un but de David Luis en début de rencontre.

Lille n'a pu faire mieux qu'un partage des points contre Nîmes (2-2), lors de la 9e journée de Ligue 1. Rémy avait ouvert le score, mais les Nîmois ont égalisé par Ripart, avant que Denkey donne l'avantage aux siens. Les Nordistes s'en sont finalement sortis avec un nul, grâce à un but de Osimhen.

La Roma a dû se contenter d'un match nul (1-1) à domicile contre Cagliari, lors de la 7e journée du championnat. Une performance qui n'arrange pas les Romains, toujours cinquièmes au classement mais qui voient leurs rivaux s'échapper.

Le Borussia Mönchengladbach n'a pas traîné contre Augsbourg, lors du match de dimanche comptant pour la 7e journée de Bundesliga. Les locaux menaient 4-0 au bout de 39 minutes de jeu et se sont finalement imposés 5-1. Ce succès leur permet de prendre la tête du championnat d'Allemagne devant le Bayern Munich! M'Gladbach compte deux points d'avance sur le Bayern Munich, battu samedi par Hoffenheim, ainsi que sur Fribourg, Leipzig et Schalke.

Les Florentins sont venus à bout de l'Udinese (1-0), dimanche, pour la 7e journée de Serie A. La décision s'est faite dans la dernière partie de la rencontre, lorsque Milenkovic a fait trembler les filets (72e). Grâce à ce succès, la Fiorentina prend la cinquième place, en attendant les autres rencontres de la journée.

Samedi 5 octobre

Le Paris SG a consolidé sa première place de la Ligue 1 en écrasant son surprenant dauphin Angers 4-0, samedi au Parc des Princes, lors de la 9e journée du Championnat. Sarabia (13e), Icardi (37e) après sa réalisation mardi en Ligue des champions contre Galatasaray, puis Gueye (59e) ont tous les trois marqué pour la première fois en Ligue 1 pour Paris, avant que Neymar ne clôture le récital (90e). Le PSG compte cinq points d'avance sur Angers et Nantes, qui reçoit Nice à 20h, et est assuré de rester en tête pendant la trêve internationale.

Le Real Madrid s'est imposé quatre buts à deux ce samedi face à Grenade. Eden Hazard, en difficulté depuis le début de la saison, a inscrit son premier but de la saison en championnat avec les Merengues. Les hommes de Zinédine Zidane, qui sont en tête du championnat, prennent provisoirement quatre points d'avance sur l'Atletico Madrid et cinq sur le Barça.

Voici le premier but d’Eden en match officiel pour le Real Madrid????

pic.twitter.com/q7fysXH2fy — Eden Hazard ???????? (@HazardTouch_) October 5, 2019

Liverpool a eu toutes les peines du monde ce samedi pour battre Leicester (2-1). Alors que le score était de 1-1 à la 95e, James Milner, le capitaine des Reds, a inscrit un penalty salvateur. Les hommes de Klopp ont réussi un«grand huit», à savoir huit victoires en huit journées. Ils prennent provisoirement huit points d'avance sur Manchester City, qui recevra Wolverhampton dimanche.

Quatre jours après son feu d'artifice à Tottenham (7-2), Munich a été battu à domicile contre toute attente par Hoffenheim samedi (2-1), et rejoint au classement par Leipzig, Fribourg et Leverkusen. Les quatre équipes comptent 14 points, mais Munich reste en tête grâce à une meilleure différence de buts. Dortmund, en déplacement à Fribourg, a une fois de plus manqué l'occasion de faire une bonne opération, en laissant filer pour la troisième fois consécutive une victoire après avoir mené. Le Borussia, avait l'avantage 2-1, a encaissé un but à la 90e minute, et se retrouve provisoirement 7e, à deux points du quatuor de tête. À noter que le Belge Axel Witsel a inscrit un but de toute beauté (voir ci-dessous).

Après la déroute cette semaine contre le Bayern en Ligue des champions (2-7), la semaine catastrophique de Tottenham se conclut ce samedi par un calvaire sur le terrain de Brighton. Les Spurs ont ainsi été battus trois buts à zéro. Ils ont notamment été handicapés par la grosse blessure d'Hugo Lloris.

Marseille a été battu vendredi à Amiens (3-1). L'OM enchaîne ainsi un quatrième match sans succès et va voir le podium s'éloigner à l'issue de la 9e journée de L1. L'équipe phocéenne a dominé les débats mais a cruellement manqué d'efficacité. Les joueurs d'André Villas-Boas ont concédé leur deuxième défaite de la saison, la première depuis la journée inaugurale du championnat début août.

(L'essentiel)