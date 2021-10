Pogba a bougé les Bleus à la mi-​​temps contre l'Espagne

La scène commence après 6'15"

Alors que le score était de 0-0 à la pause et que les hommes de Didier Deschamps étaient passablement ballottés par l'Espagne, Paul Pogba a pris la parole dans les vestiaires pour remobiliser les Bleus. Le Mancunien, coutumier du fait, avait procédé de la même façon lors de la Coupe du monde 2018 en Russie. Dimanche soir, le milieu de terrain de ManU a su trouver les mots pour booster ses partenaires, comme le montre une vidéo publiée par la Fédération française de football (FFF).

«Il faut être agressif. Ça commence devant et après derrière. On récupère la balle, on est agressifs et on attaque. Oui on va courir, c’est des joueurs de qualité, OK, mais nous aussi on a des qualités, exhorte le milieu de terrain. Après quand on a le ballon, il faut le garder. On le garde et on va leur faire mal. Maintenant dès qu’on l’a en deuxième mi-temps on y va agressifs, on fait un vrai pressing».

Un discours qui a porté ses fruits en seconde période. Après l'ouverture du score espagnole à l'heure de jeu, signée Mikel Oyarzabal, les Bleus ont immédiatement réagi, grâce à un bijou de Karim Benzema. Plus agressifs, plus soudés et entreprenants, les Français ont fini par trouver la faille sur un but litigieux de Kylian Mbappé (2-1) et se sont offert le seul trophée qui manquait encore à leur palmarès.

(pp/L'essentiel)