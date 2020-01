Ronaldo et Figo critiqués pour leur hommage à Bryant

Suite au décès de Kobe Bryant dimanche, le monde du football lui a rendu hommage. Les stars portugaises Cristiano Ronaldo et Luis Figo ont notamment publié lundi, un message à la mémoire du basketteur, tragiquement disparu à l'âge de 41 ans.

Leurs deux tweets ne sont pas passés inaperçus pour une raison étrange. En effet, le joueur de la Juventus et le ballon d'or 1999 ont publié à trois heures d'intervalle... le même tweet, mot pour mot: «Il est triste d'apprendre la nouvelle déchirante de la mort de Kobe et de sa fille Gianna. Il était une véritable légende et une source d'inspiration pour beaucoup. Je présente mes condoléances à sa famille et à ses amis, ainsi qu'à ceux qui ont perdu la vie dans l'accident. Repose en paix, légende». La photo utilisée dans les deux publications était en revanche différente.

S'agit-il d'une erreur du «community manager» des deux Portugais? Quoi qu'il en soit, le message a été critiqué par plusieurs internautes, pas à cause de son contenu, mais par rapport au fait qu'il ne soit pas un message personnel.

So sad to hear the heartbreaking news of the deaths of Kobe and his daughter Gianna. Kobe was a true legend and inspiration to so many. Sending my condolences to his family and friends and the families of all who lost their lives in the crash. RIP Legend pic.twitter.com/qKb3oiDHxH — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) January 26, 2020

So sad to hear the heartbreaking news of the deaths of Kobe and his daughter Gianna. Kobe was a true legend and inspiration to so many. Sending my condolences to his family and friends and the families of all who lost their lives in the crash. RIP Legend pic.twitter.com/8jYxfohLlj — Luís Figo (@LuisFigo) January 27, 2020

(L'essentiel)