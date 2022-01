Un caisson à oxygène nouveau «joujou» de Ronaldo

La fascination liée à Cristiano Ronaldo n’est pas seulement footballistique: elle se veut également physique. Jamais blessé bien longtemps, d’une exigence terrible envers sa santé d’athlète, le Portugais peut se targuer d’être un modèle. Il fait tout pour. Il y a quelques mois, le Sun rapportait que «CR7» avait fait l’acquisition d’un caisson de cryothérapie pour la modique somme de 50 000 livres. Une étape de plus vers la conservation d’un corps sans faille.

Ce qu’il y a de bien avec la santé, c’est qu’on peut toujours en faire plus pour l’améliorer. Un caisson de cryothérapie? C’est bien, sans doute. Mais un caisson de cryothérapie plus un caisson à oxygène, c’est mieux. Voilà pour Cristiano Ronaldo vient de s’en procurer un pour son usage personnel. Et les bienfaits d’un tel appareil sont loués par les plus grands établissements hospitaliers.

Il est notamment question de réparation accélérée des tissus. Le genre d’argument auxquels le buteur ne saurait rester insensible. «Tout le monde sait que Cristiano est un fanatique du fitness et totalement dédié à être dans la meilleure forme possible, détaille une source citée par le Sun. Il a déjà utilisé des chambres à oxygène dans sa carrière, mais elles ne sont pas aussi faciles à trouver au Royaume-Uni. Il a donc décidé d’en acheter une et de la faire installer chez lui.» Manchester United ne va pas s’en plaindre.

(L'essentiel)