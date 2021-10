Cette aile de pigeon sera-​​t-​​elle le but de l'année?

Cyril Ngonge pourrait bien devenir le prochain lauréat du Prix Puskas récompensant le plus beau but de l'année. L'ailier belge du FC Groningue a en effet signé une réalisation d'anthologie face à l'AZ Alkmaar, lors de la 10 journée du championnat néerlandais.

Ngonge, âgé de 21 ans, a marqué d'une subtile aile de pigeon en pleine lucarne son sixième but de la saison, reprenant de façon acrobatique un centre expédié par le milieu gauche de son équipe. Une réalisation qui a laissé le gardien adverse pantois alors que ses propres coéquipiers se tenaient la tête, manifestement incrédules.

Pour l'anecdote, le FC Groningue a battu l'AZ Alkmaar 2-0.

???? The GOAL of the week!!!



Cyril Ngonge (Groningen) scored this BEAUTY in their 2-0 win over AZ Alkmaar ???????? pic.twitter.com/331e9xsdBD