Le Mexique gagne encore sa compétition fétiche

La Gold Cup reste la chasse gardée du Mexique, qui est allé battre les États-Unis 1 à 0, dimanche, à Chicago, pour remporter la compétition une 8e fois, un record. Les Mexicains ont laissé passer l'orage en première période avant d'accélérer et de marquer l'unique but de la rencontre par Jonathan Dos Santos à la 73e minute. Sur six finales contre les Américains dans ce championnat des nations de la zone Amérique du nord, Amérique centrale et Caraïbes (Concacaf), les Mexicains se sont imposés cinq fois!

Les dix derniers vainqueurs



2019: Mexique



2017: États-Unis



2015: Mexique



2013: États-Unis



2011: Mexique



2009: Mexique



2007: États-Unis



2005: États-Unis



2003: Mexique



2002: États-Unis



La fête du «soccer» aurait pourtant pu être complète aux États-Unis si, quelques heures après le succès des dames à la Coupe du monde, en France, leurs homologues masculins avaient réussi à conserver leur titre dans la Gold Cup. Mais les joueurs de Gregg Berhalter ont manqué leur chance en première période avant d'être peu à peu étouffés par une équipe du Mexique soutenue par de nombreux supporters dans le Soldiers Field de Chicago.

Depuis la création de la Gold Cup en 1991, les États-Unis et le Mexique se sont partagé tous les titres, à l'exception de 2000 où le Canada a créé la surprise.

(L'essentiel/afp)