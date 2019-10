L'Inter Milan reprend sa marche en avant

Dimanche 20 octobre

Match nul pour l'AS Rome sur la pelouse de la Sampdoria (0-0), dernier du classement, lors de la 8e journée de championnat. Un partage des points qui n'arrange pas les Romains, qui laissent de nouveau filer leurs rivaux pour le titre. La Juventus compte déjà dix points d'avance sur le club de la Louve, seulement 6e.

Avant-dernier au classement de Bundesliga, Cologne a dominé dimanche son poursuivant au classement, Paderborn (3-0). Ce succès permet aux locaux de sortir de la zone rouge, à l'issuye de cette huitième journée de championnat. En revanche, le calvaire se poursuit pour Paderborn, qui n'a inscrit qu'un point depuis le début de la saison.

L'Inter l'a emporté dimanche sur le terrain de Sassuolo, dans un match animé (3-4), pour la 8e journée du championnat. Martinez et Lukaku ont chacun inscrit un doublé. L'Inter retrouve le goût de la victoire, une semaine après sa première défaite de la saison, contre la Juventus. Le match a aussi été marqué par l'irruption d'un parachutiste sur la pelouse en première période. Mais il reste deuxième, derrière son fameux rival qui l'a de nouveau emporté samedi.

Samedi 19 octobre

Le Real Madrid est tombé à Majorque 1-0. Le seul but du match a été inscrit dès la 7e minute de jeu par Lago junior. Le Real reste donc deuxième du classement derrière le Barça, si était passé devant au bénéfice de sa victoire sur Eibar plus tôt samedi.

La Juventus a peiné pour venir à bout de Bologne mais signe un succès 2-1. Cristiano Ronaldo a ouvert le score à la 19e signant au passage le 700e but de sa carrière. Mais Bologne égalisait dans la foulée par Danilo à la 26e. Pjanic a finalement assuré la victoire à la 54e. Turin prend ainsi 4 points d'avance sur l'Inter.

Le FC Metz a arraché une précieuse victoire 1-0 face à Nantes, dauphin actuel du PSG au classement. Diallo a inscrit le but de la victoire à la 87e face à des Nantais réduits à dix depuis l'expulsion de Wague à la 62e. Un succès qui permet à Metz de laisser sa lanterne rouge à Dijon et de remonter à la 15e place, devant Saint-Étienne, Lyon et Monaco. Dans les autres matchs de la soirée, on notera la victoire de Toulouse sur Lille 2-1.

Dortmund a remporté le derby des Borussia face au leader Mönchengladbach, en s'imposant 1-0 grâce à Reus (58e). Schalke 04 pourrait en profiter pour s'installer en tête du classement en cas de victoire à Hoffenheim dimanche. Dortmund remonte en 4e position, à égalité avec le 3e, Munich.

Manchester City a retrouvé le goût de la victoire. Les Mancuniens, ultra-dominateurs, se sont imposés 0-2 sur la pelouse de Crystal Palace, grâce à deux buts inscrits coup sur coup par Jesus (39e) et Silva (41e). City revient ainsi à cinq points de Liverpool, qui va tenter dimanche de continuer son parcours jusqu'ici parfait. Les champions d'Europe se déplacent, dimanche à 17h30, à Old Trafford pour y affronter Manchester United.

L'Olympique lyonnais et son nouvel entraîneur Rudi Garcia ont été tenus en échec à domicile par Dijon, 0-0. L'OL n'a plus gagné depuis huit matchs en L1 et pointe en 14e position. Dijon grimpe de la 19e à la 18e place.

Les vice-champions d'Europe en titre ont été tenus en échec à domicile par la lanterne rouge Watford. Et encore, Tottenham a arraché l'égalisation à quelques minutes de la fin par Dele Alli (86e), alors que Watford menait depuis la 6e grâce à Doucouré. Dans les autres matchs, Chelsea est venu à bout de Newcastle 1-0 grâce à Alonso (73e) et Leicester a dominé Burnley 2-1, avec des buts de Vardy (45e) et Tielemans (74e).

L'Atlético de Madrid et Valence ont fait mach nul 1-1. Diego Costa a ouvert le score pour les locaux (36e) sur pénalty. Parejo a égalisé en fin de match (82e).

Le Bayern de Munich n'a pas pu faire mieux qu'un match nul 2-2 sur la pelouse d'Augsbourg. Les locaux ont ouvert le score dès la 1e minute de jeu par Richter. Lewandowski (14e) et Gnabry (49e) ont permis aux Bavarois de prendre l'avantage, mais Finnbogason sauvait le point du match nul pour les siens (90e+1). Le leader Mönchengladbach se déplace à 18h30 à Dortmund.

Menée 0-3 sur sa pelouse à la pause par l'Atalanta Bergame, après des buts de Muriel (23e, 28e) et Gomez (37e), la Lazio de Rome a réussi à arracher le match nul. Immobile (69e) et Correa (70e) ont d'abord réduit l'écart. Le même Immobile a égalisé dans les arrêts de jeux. À noter qu'il a inscrit son doublé sur deux pénaltys.

Le trio «GSM» combine, Barcelone domine! Antoine Griezmann, Luis Suarez et Lionel Messi ont chacun marqué à Eibar (3-0) samedi, permettant au Barça de prendre provisoirement la tête du Championnat d'Espagne avant le déplacement du Real Madrid à Majorque pour la 9e journée. Au stade Ipurua, Griezmann a ouvert le score en gagnant son face-à-face avec le gardien avec l'aide du poteau (13e), avant de servir Messi, buteur d'un tir croisé (58e). Et Suarez s'est joint à la fête sur une offrande de l'Argentin et une action initiée par Griezmann (66e). Ce net succès confirme le rebond des Catalans après un début de saison poussif.

Vendredi 18 octobre

Un doublé d'Angel Di Maria en première période, deux buts signés Kylian Mbappé et Mauro Icardi en fin de partie ont permis à Paris de signer son 8e succès de la saison, 4-1 à Nice, vendredi, en ouverture de la 10e journée du Championnat de France. Le PSG compte provisoirement cinq points d'avance sur son dauphin Nantes, en déplacement à Metz samedi. Les deux buts rapides de Di Maria (15e, 21e) ont laissé présager un score fleuve, la mais les Niçois sont revenus au score grâce à Ignatius (67e) avant de se voir réduits à neuf après les exclusions de Cyprien (74e, 2e avertissement) et Herelle (76e). Mbappé, entré cinq minutes plus tôt, a alourdi l'addition (88e) avant un nouveau but d'Icardi (son deuxième pour Paris).

