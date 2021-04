Quand Peter Crouch oublie ses propres exploits

Peter Crouch est un chic type. Qui ça? Peter Crouch, souvenez-vous, l’attaquant de Liverpool, Tottenham ou Stoke, lequel trimbalait son physique de basketteur dans les 16 mètres et avait pris la drôle d’habitude de fêter ses buts en mimant un robot. Retraité depuis deux ans, l’ancien international anglais (42 sélections - 22 buts) est désormais un consultant apprécié au royaume, à la télévision et sur papier pour le compte du Daily Mail.

Mercredi soir, «Crouchie» était donc de service sur le plateau de Ligue des champions de BT Sport en compagnie d’Owen Hargreaves et de Joleon Lescott. Or, après la qualification de Manchester City grâce au deuxième but de Phil Foden, le journaliste décida de tester ses invités: «Quels sont les cinq joueurs anglais à avoir marqué lors du match aller et du match retour d’un quart de finale de Ligue des champions?»

Assez rapidement, l’assemblée tomba d’accord sur trois noms pour accompagner Foden: Wayne Ronney, Frank Lampard et Raheem Sterling, que du beau monde. Mais, au moment de sortir l’identité du cinquième homme, le silence s’installa… longtemps. Jusqu’à cette révélation qui déclencha un fou rire: le buteur mystère était assis sur le plateau mais ne se souvenait de rien. «Finalement, j’étais un bon joueur de foot», éclata de rire le «Robot». Se rappelait-il alors que son doublé remontait à la victoire de Liverpool sur le PSV Eindhoven au printemps 2007?

Alors, bien sûr, cette statistique ne dit pas grand-chose de la très honnête carrière de cet attaquant atypique. Mais l’oubli et la réaction de Peter Crouch racontent l’état d’esprit d’un footballeur qui ne s’est jamais pris la tête et, devenu consultant, ne rate jamais une occasion de se moquer de lui-même. Peter Crouch est sympa, il a de l’humour et parle bien de football. Un mélange détonnant à découvrir sur son podcast: «The Peter Crouch Podcast».

(L'essentiel)