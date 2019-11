La VAR lors du match Real-​​PSG a fait réagir

Depuis son instauration à la Coupe du monde 2018, puis à partir de février dernier en Ligue des champions, la VAR fait régulièrement polémique. La dernière utilisation, mercredi soir lors du match entre le Real Madrid et le PSG (2-2), n’a pas fait exception.

Juste avant la mi-temps, alors que le Real domine et mène 1-0, le PSG mène une action en contre. Mauro Icardi a poussé Thibaut Courtois à la faute à la limite de sa surface. Verdict: carton rouge, puis recours à la VAR, pour savoir s'il y avait bien penalty ou plutôt coup franc. Mais coup de théâtre, après visionnage des images, l'arbitre voit finalement une poussette du Parisien Idrissa Gueye au milieu du terrain au départ de l'action… et annule tout! Si Thomas Tuchel, l’entraîneur du PSG, a affirmé que les joueurs n’avaient pas débattu de cette action à la mi-temps, d’autres s’en sont chargés.

«On va signaler 300 fautes par match»

Plusieurs observateurs se sont étonnés que la VAR, prévue pour vérifier un but, un penalty ou un carton rouge, ait servi à infirmer une action préalable. D’autant que l’arbitre Artur Soares Dias, placé juste à côté de l’action à ce moment-là, avait estimé que le contact entre Gueye et Marcelo était licite, demandant au Brésilien du Real de se relever. «Si on annule un but pour cette faute-là, on va signaler 300 fautes par match», a déclaré Willy Sagnol, ancien entraîneur de Bordeaux et du Bayern Munich sur RMC Sport. Moins diplomate, le consultant Pierre Ménès a affirmé que «même avec la VAR, le moyen d'enfler régulièrement le PSG».

Le milieu de terrain espagnol Cesc Fabregas (Monaco) s’est aussi mêlé au débat sur Twitter, se demandant comment l’on pouvait revenir sur ce «contact léger». Iturralde Gonzalez, un expert interrogé par AS, journal pro-Real, qu’il y a «bien un contact, mais pas assez important pour siffler une faute».

