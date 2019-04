Billy McNeill, capitaine du grand Celtic, est décédé

«C'est avec une grande tristesse que nous annonçons la mort de notre père Billy McNeill», ont écrit sur le site Internet du club de Glasgow les enfants de l'ancien défenseur central international, qui a effectué toute sa carrière de joueur au Celtic, où il fut également entraîneur.

«Il s'est éteint la nuit dernière (lundi 22 avril) entouré de sa famille et de ses proches. Il souffrait de démence depuis plusieurs années et s'est battu courageusement jusqu'à la fin, montrant la force et le courage qui l'ont animés toute sa vie durant», ont-ils ajouté.

McNeill est arrivé au Celtic en 1957, à l'âge de 17 ans, et a disputé 822 matches avec les Hoops en 18 saisons. Il a également été sélectionné 29 fois en équipe d'Écosse. Joueur puis entraîneur, McNeill a remporté au total 31 trophées durant sa carrière au Celtic, dont la C1 1967, la première d'un club britannique.

"He was a lovely man and he was a gentleman. He was a very good manager and at all times, Celtic was the first thing on his mind.”



