Metz déroule à Niort, Monaco surprend Lille

L'AS Monaco de cette deuxième partie de saison n'est décidément plus la même que celle qui a passé la fin 2018 en pleine agonie. Le club du rocher s'est imposé vendredi soir chez le dauphin du PSG, Lille. Un succès arraché en toute fin de match grâce à un but de Vinicius à la 90e. Monaco remonte à la 16e place du classement, avec dix points d'avance sur Caen, le premier relégable. Dans l'autre match du vendredi, Nice et Toulouse ont fait match nul 1-1.

Le FC Metz a conforté sa place de leader du championnat de France de Ligue 2 grâce à un net succès 0-3 sur la pelouse de Niort. Diallo (40e), Gakpa (50e) et Boulaya (52e) ont plié l'affaire en moins de quinze minutes de jeu. Metz possède désormais 8 points d'avance sur son dauphin Brest, qui joue samedi après-midi à Lorient. Surtout, les Grenats comptent 11 points d'avance sur la troisième place, synonyme de barrages et occupée par le Paris FC.

Deuxième du classement il n'y a pas si longtemps, le Borussia Mönchengladbach n'arrive plus à gagner et concède le nul 1-1 à domicile face à Fribourg. Grifo côté friboureois (10e) et Plea pour le Borussia (16e) ont marqué. Troisième à dix points des deux leaders, Mönchengladbach pourrait se faire dépasser par Leipzig, qui rend visite à un Schalke 04 bien mal en point ce samedi à 15h30.

Quinzième au classement, Levante est allé chercher un nul 1-1 chez la Real Sociedad, 9e. Januzaj avait ouvert le score pour la Real (27e), Mayoral (79e) a égalisé.

Cagliari a dominé la Fiorentina 2-1, dans un match entre clubs du ventre mou du championnat d'Italie. Galvao (52e) et Ceppitelli (66e) ont marqué pour les locaux, Chiesa a sauvé l'honneur en fin de match (88e).

(L'essentiel)