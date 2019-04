Wilfrid Mbappé n'a «plus de rêves» pour son fils

Le père de Kylian Mbappé, Wilfrid dit assister à 80% des matches de son prodige de fils. Il est revenu sur la carrière de son fils dans une interview accordée au journal Le Parisien. Il a notamment évoqué es premières années de Kylian et sa formidable aisance balle au pied: «On a vu très rapidement qu'il était différent. Dès l'enfance, Kylian en mettait plein la vue à des gamins qui avaient deux ou trois ans de plus que lui». Et les choses se sont enchaînées. «Après Clairefontaine, il a rejoint Monaco, et je lui ai dit: "Tu vas devenir pro". Il m'a alors répondu: "Comment tu le sais? Tu es Nostradamus?" Kylian a ensuite tracé son propre chemin.»

Wilfrid Mbappé a aussi dit à quel point la vie de sa famille avait changé depuis que son fils était une star. «Le regard des autres est difficile. Ne plus pouvoir faire des choses qu'on faisait tous les jours, ce n'est pas toujours simple. Parfois, on a besoin de tranquillité. Aujourd'hui, tout le monde connaît notre nom. Mais j'ai l'impression d'être le même. On est tous comme ça chez nous, mes enfants, ma femme. On sait d'où on vient. On reste les mêmes. On a quasiment gardé les mêmes amis. Mais si tu dis non un jour à quelqu'un, il va dire que tu te la racontes.»

Il souligne aussi à quel point son fils le remplit de fierté. À la question «À quoi avez-vous pensé quand les Bleus ont gagné la Coupe du monde?», Wilfrid Mbappé répond: «Je me suis mis à chialer comme un gamin de quatre ans, moi qui ne pleure jamais. Oui, j'ai ressenti beaucoup de fierté.» En revanche, le père de Kylian affirme qu'il n'a plus de rêves pour son fils dans le futur. Il détaille: «Je n'en ai plus, car Kylian a réalisé tous mes rêves, c'est-à-dire devenir pro et gagner la Coupe du monde. J'ai aussi la fierté qu'il porte le numéro 10 en équipe de France. C'était mon numéro et aussi le sien à l'AS Bondy. Après, je lui souhaite de grandir et de gagner des choses. Mais ça, ce ne sont plus des rêves.»

(L'essentiel)