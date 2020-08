Des joueurs de Naples ont rendu visite à un mourant

Profitant de quelques jours de repos entre la fin de la Serie A et le huitième de finale retour de Ligue des champions face à Barcelone samedi, Kalidou Koulibaly et Faouzi Ghoulam ont exaucé la dernière volonté d’un malade. Les deux défenseurs de Naples ont ainsi rendu visite à un supporter alité. L’international algérien et le défenseur sénégalais se sont rendus en bateau sur l’île d’Ischia, près de Naples, pour aller saluer Vito, un supporter du club napolitain gravement malade.

C’est le voisin du défunt qui a demandé aux deux joueurs du Napoli d’exaucer la dernière volonté de Vito, surnommé le «Colonel». L’homme en question a raconté dans les colonnes du journal local Il Mattino que Vito, un jardinier âgé qui habitait à Lacco Ameno, n’avait cessé de soutenir le Napoli jusqu’à ce qu’il ne ferme les yeux. Un des souhaits de ce supporter était de rencontrer un joueur de Naples avant de mourir, ce qui était compliqué puisqu’il était alité depuis plusieurs années.

«Quand j’ai raconté cela à Ghoulam et Koulibaly, ils m’ont dit: "Où habite-t-il? Allons-y!" Je suis fier d’avoir pu exaucer ce souhait et surtout d’avoir eu un voisin comme lui.» Il y a quelques jours, Vito est décédé et son voisin, à l’origine de ce beau geste, a décidé de faire connaître l’histoire avec une publication sur son profil Facebook.

(L'essentiel)