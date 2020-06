Un jeune espoir nancéien file à Leicester

L'AS Nancy-Lorraine a-t-elle commis une erreur en ne proposant pas de contrat professionnel à Thanawat Suengchitthawon? Le jeune Franco-Thaïlandais (20 ans), formé au club, a en tout cas décidé de céder aux sirènes de Leicester, actuel 3e en Premier League. Le milieu de terrain de poche (1,70 m) s'apprête à signer un contrat de trois saisons en faveur du club anglais, révèle L'Est Républicain.

Thanawat Suengchitthawon indique avoir déjà eu des contacts avec Leicester il y a trois ans, mais il avait alors décliné pour poursuivre sa formation au sein du club lorrain. Déçu qu'on ne lui ait pas proposé de contrat professionnel pour la saison prochaine, il a cette fois décidé de tenter sa chance outre-Manche.

Le jeune espoir va tout d'abord rejoindre les U23 du club anglais avant, éventuellement, d'intégrer le groupe professionnel. «Ce sera, à moi, de faire mes preuves et d’être bon pour avoir des chances de rejoindre l’équipe première. Ce qui m’a convaincu, c’est ce contrat pro de trois ans, ça montre que Leicester croit en moi pour l’avenir», a-t-il confié à nos confrères.

Sélectionné avec l’équipe de France U16 et U17, le joueur de 20 ans évolue dans l'axe et est habile des deux pieds. Il n’est jamais apparu en Ligue 2 avec l'équipe de l’ASNL.

Leicester move close to sealing signing of AS Nancy attacking midfielder Thanawat Suengchittawon.



The Foxes are set to complete the capture of the 20-year-old on a free transfer. The France under-17 international has yet to feature for the Ligue 2 side's first-team. (RMC Sport)