L'agent de Mauro Icardi est sa sulfureuse épouse

Si le Paris Saint-Germain a réussi un gros coup en récupérant dans les dernières heures du mercato, le buteur argentin de l'Inter Milan, il a surtout dû composer avec les conditions fixées par sa sulfureuse épouse. Car Wanda Nara (32 ans) est aussi et surtout l'agent de Mauro Icardi et selon plusieurs médias, elle se montre intransigeante lorsqu'il s'agit de négocier les contrats de son footballeur de mari.

Née à Buenos Aires, la jeune femme a exercé plusieurs activités avant de se concentrer sur le métier d'agent. Elle a notamment été danseuse de revue, mannequin de lingerie, animatrice télé et chroniqueuse de football. Elle a d'abord été mariée au footballeur argentin Maxi Lopez - entre 2008 et 2013 - avec qui elle a eu trois enfants. Après son divorce, elle est tombée amoureuse de Mauro Icardi, un des plus prometteurs attaquants argentins. Avec lui, elle a eu deux nouveaux enfants et a embrassé une carrière d'agent.

En Italie, ses frasques sont devenues presque plus célèbres que les buts empilés par l'attaquant de l'Inter (plus de 120 en six saisons). À tel point que Wanda Nara a donné son nom (le «Wanda Derby») à l'affiche opposant les deux clubs où ont évolué ses deux époux successifs, la Sampdoria et l'Inter. Profitant de sa plastique avantageuse, la jolie blonde inonde également les réseaux sociaux avec des clichés avantageux. Nul doute qu'elle devrait rapidement faire parler d'elle dans la capitale française...

