Il dit stop pour soigner son addiction au jeu

Pour le prochain Old Firm, le traditionnel derby de Glasgow, qui aura lieu le samedi 29 décembre, le Celtic sera privé de Leigh Griffiths (28 ans) pour affronter les Rangers. Auteur de deux buts cette saison, l'attaquant a choisi de mettre sa carrière entre parenthèses pour soigner son addiction au jeu.

Si Brendan Rodgers, son entraîneur, s'est borné à évoquer «des problèmes personnels» pour justifier l'absence de son joueur, les médias britanniques, en recoupant plusieurs sources concordantes, vont plus loin, évoquant pour leur part une addiction au jeu (paris en ligne) qui l'a convaincu d'intégrer un établissement spécialisé pour y entreprendre une thérapie.

«Il a atteint un point où il doit se battre»

«Leigh a eu un certain nombre de problèmes hors des terrains, devait reconnaître Brendan Rodgers, très proche de son buteur. Heureusement, il est soutenu et ce n'est plus une faiblesse d'en parler aujourd'hui. Il a atteint un point où il doit se battre et nous, nous devons lui offrir toute l'aide professionnelle dont il peut avoir besoin». Le fait qu'en Écosse, plusieurs ligues ainsi que la Coupe soient sponsorisées par des sociétés de paris, ne contribue évidemment pas à créer un environnement sain.

Arrivé au Celtic en 2014 en provenance de Wolverhampton, Griffiths, qui compte 17 sélections (4 buts) avec l'Écosse, a connu des derniers mois compliqués, marqués par une succession de pépins physiques. Il avait terminé l'exercice 2017/2018 avec 9 buts à son compteur.

Best wishes to @Leighgriff09 . He proved people wrong when he arrived at Celtic, with his determination and application. Attributes which will stand him in good stead now. Hope he gets the space, time and support he needs. We'll be here when he returns ?https://t.co/m3Pacem52m– The Clumpany (@TheClumpany) 12 décembre 2018

(L'essentiel)