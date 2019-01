Le Real Madrid a chuté contre la Real Sociedad

Surpris par un penalty précoce, le Real Madrid s'est incliné (0-2) à domicile et en infériorité numérique contre la Real Sociedad, dimanche pour la 18e journée du Championnat d'Espagne, compliquant un peu plus ses chances de rester en course pour le titre. Une faute grossière de Casemiro sur Mikel Merino a permis à Willian José, ancien attaquant de la réserve merengue, d'ouvrir le score sur penalty (3e).

Et malgré plusieurs occasions franches, notamment du prodige brésilien Vinicius, les Madrilènes ont sombré après l'exclusion de Lucas Vazquez pour un second carton jaune (61e). Ruben Pardo a enfoncé le clou (83e), offrant à la Real Sociedad sa première victoire au stade Santiago-Bernabeu depuis 2004. Au classement, le Real Madrid reste cinquième (30 pts) et hors des places qualificatives pour la Ligue des champions derrière Alavés (4e, 31 pts).

Un peu plus tôt dans la journée, un coup franc d'Antoine Griezmann a offert à l'Atlético Madrid un nul (1-1) à Séville, renvoyant dos à dos les deux dauphins du leader Barcelone. Très en vue, Wissam Ben Yedder a marqué d'un tir en pivot (37e) son neuvième but dans cette Liga, mais Griezmann a répliqué d'un tir enroulé au ras du poteau (45e). Séville (3e, 33 pts) et l'Atlético (2e, 35 pts) se sont ensuite neutralisés jusqu'à partager les points, ce qui fait les affaires du FC Barcelone, vainqueur à Getafe (1-2). Messi (20e) et Suarez (32e) ont rapidement permis aux Catalans de prendre les devants, même si Mata a réduit le score avant la mi-temps (43e).

(L'essentiel/afp)