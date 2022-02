Cartier punit ses joueurs avec une séance de nuit

Certaines défaites sont plus difficiles à digérer que d'autres. Alors que son équipe a sombré mardi à Valenciennes (6-1), Albert Cartier, nouvel entraîneur de l'AS Nancy-Lorraine, n'a pas du tout apprécié la prestation de ses joueurs. À la pause, alors que son équipe avait déjà la tête sous l'eau (5-1), l'ex-coach du FC Metz a prévenu ses joueurs: «Si on prend encore un but en 2e mi-temps, nous ferons un entraînement nocturne à notre retour à Nancy...»

La menace n'a pas l'effet escompté sur la motivation des joueurs nancéiens, qui ont encaissé un sixième but dès la 50e minute de jeu. Après cette cuisante défaite, le calvaire des coéquipiers de Mickael Biron n'était pas fini. Après un retour en bus, les Nancéiens ont en effet été invités à se changer, sur les coups de 2 heures du matin, pour participer à une séance en salle, éclairage oblige.

Albert Cartier a également participé à cet entraînement punitif, histoire de montrer à ses joueurs qu'il avait lui aussi sa part de responsabilité dans ce naufrage collectif.

(pp/L'essentiel)