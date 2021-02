La grosse colère de Ronaldo après un penalty non sifflé

De retour au Portugal, dans un stade qui l’avait vu inscrire un but incroyable lui valant le tout premier prix Puskas du but de l’année, en 2009, sous les couleurs de Manchester United, Ronaldo, trop isolé et rarement bien servi, n’a pas eu la moindre occasion de briller, mercredi soir, face au FC Porto (défaite de la Juventus 2-1).

En toute fin de rencontre, le Portugais a été accroché par Zaidu Sanusi, dans la surface, mais l’arbitre a préféré siffler la fin du match plutôt que penalty ou consulter la VAR, provoquant une grosse colère de l’attaquant de la Juve.

Ronaldo FUMES after being denied a late penalty in Porto defeat

https://t.co/xxfZYZMJtI — Al-haji Ismail (@Alfaenshe) February 18, 2021

Ronaldo thought he would have a last minute penalty...



Nothing was given ???? pic.twitter.com/J7gx5NjKxa — Goal Africa (@GoalAfrica) February 17, 2021

