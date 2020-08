Les suppressions de postes à Arsenal passent mal

L'annonce faite mercredi par Arsenal de la suppression de 55 postes en raison de la crise liée à la pandémie de Covid-19 passe très mal, le club étant très critiqué jeudi par ses propres supporters et ses anciennes gloires. «Tout au long de la crise du Covid-19, nous avons travaillé dur pour qu'Arsenal ressorte dans une position robuste et forte (mais) il est maintenant clair que nous devons réduire davantage nos coûts pour nous assurer que nous fonctionnerons de façon durable et responsable, et pour nous permettre de continuer à investir dans l'équipe», avaient écrit les Gunners pour justifier leur décision.

Arsenal n'avait pas cherché à profiter des aides du gouvernement en plaçant son personnel non joueur en chômage partiel, alors que presque tous les joueurs avaient accepté une baisse temporaire de 12,5% des salaires. Mais cette annonce a choqué, quelques jours après la victoire en Coupe d'Angleterre contre Chelsea (2-1), qui envoie le club en Ligue Europa avec le supplément de revenus que cette qualification induit.

Des renforts quand même

«Rappelez-vous de qui vous êtes, de ce que vous êtes et de ce que vous représentez», a ainsi écrit l'ancien attaquant vedette Ian Wright (185 buts) sur son compte Twitter, avec des emojis de visages consternés. Plus virulent, Piers Morgan, star des plateaux télé et supporter inconditionnel d'Arsenal, a eu des mots très crus: «Arsenal qui vire 55 salariés quand on appartient à un multi-milliardaire, qu'on vient juste de se faire (beaucoup d'argent) en remportant la Coupe et en se qualifiant pour l'Europe, quand on a payé Mesut Özil (qui n'a pas joué un match entre la reprise et la fin du championnat) 350 000 livres (388 000 EUR) par semaine à rester assis sur son c**, c'est moralement indéfendable», a vitupéré le chroniqueur, pourtant peu suspect de sympathies de gauche.

Au sein de l'effectif, les joueurs qui avaient accepté des baisses de salaires pensant que cela sauverait des emplois se sentent «trahis», a rapporté The Athletic, très bien informé sur les Gunners. Sur le marché des transferts, en tout cas, Arsenal continue à chercher des renforts, puisqu'on évoque un contrat de trois ans plus un en option que le Brésilien Willian, 31 ans et en fin de contrat à Chelsea, serait sur le point de signer pour 100 000 livres sterling (111 000 euros) par semaine.

Arsenal firing 55 staff when we're owned by a multi-billionaire, have just made £££ by winning the FA Cup & qualifying for Europe, & pay Mesut Ozil £350k-a-week to sit on his arse, is morally indefensible & not what I expect from a club with our heritage. Shameful decision. pic.twitter.com/ml3ixSyq97 — Piers Morgan (@piersmorgan) August 6, 2020

Remember who you are, what you are and who you represent!!! https://t.co/yICoivnRjq — Ian Wright (@IanWright0) August 6, 2020

