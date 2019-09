N'Golo Kanté a fait plein de selfies à un mariage

Au mariage, la vedette n'était pas l'un des époux mais un footballeur invité. N'Golo Kanté a été très sollicité par les invités d'un mariage où il s'est rendu le week-end dernier. Le footballeur ne devait à l'origine pas assister à l'événement, à cause d'une rencontre qu'il était censé disputer, mais une blessure lui a permis de répondre favorablement à l'invitation. Cette dernière émanait du père de la mariée, un riche restaurateur fan de Chelsea établi en Angleterre, Frank Khalid.

Le restaurateur a publié plusieurs tweets relatant la présence de N'Golo Kanté au mariage. «Nous sommes très honorés de voir N'Golo Kanté se mêler aux invités du mariage de ma fille. On lui a demandé environ un million de selfies et il a répondu à chacun avec joie. Il était content d'être là», indique notamment Frank Khalid.

Quelques vidéos témoignent aussi de son passage. Le footballeur a été loué pour sa gentillesse. Blessé, il est encore éloigné des terrains pendant quelques semaines.

Was really great to see @nglkante mingling with my guests at my daughters wedding. He must of been asked for a million selfies and he happily obliged every person that was at the wedding. He was happy to be there. #CFC pic.twitter.com/LHtUPTFOqz