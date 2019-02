Lille se fait accrocher par Strasbourg

Vendredi 15 février

Lille, dominateur mais maladroit, a été tenu en échec sur la pelouse de Strasbourg (1-1) et a enchaîné un deuxième match nul consécutif, vendredi soir lors de la 26e journée de Ligue 1. Le dauphin du Paris SG, qui avait ouvert le score par Jonathan Ikoné juste avant la mi-temps (42e), a gaspillé plusieurs occasions et s'est fait reprendre par de valeureux Strasbourgeois, qui ont égalisé par Anthony Gonçalves (68e).

« Dans l’absolu, ce n’est pas une contre-performance »



La réaction de Christophe Galtier après #RCSALOSC (1-1) pic.twitter.com/QXixqAwfXu — LOSC (@losclive) 23 février 2019

De son côté, Saint-Etienne s'est imposé sur le terrain de Dijon (1-0), grâce à un but du défenseur serbe Neven Subotic, et reprend provisoirement la 4e place du classement à trois longueurs de Lyon (3e).

Très solide face à Empoli (3-0) vendredi en ouverture de la 25e journée de Serie A, l'AC Milan a confirmé sa bonne forme actuelle, conforté sa quatrième place et légitimé ses ambitions de qualification pour la Ligue des champions. Après une première période assez timide des Milanais, Piatek a débloqué la partie d'une reprise de près à la 49e minute. Kessié a enfoncé le clou deux minutes plus tard (2-0, 51e) et Castillejo a fermé la marque de la tête (3-0, 69e).

Mal en point au classement, Stuttgart a réussi à faire match nul sur la pelouse du Werder Brême. Zuber a ouvert le score pour les coéquipiers de Benjamin Pavard (2e), Brême a égalisé par Klaassen (45e).

(L'essentiel/afp)