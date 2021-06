Christian Pulisic offre le titre aux États-​​Unis

Les États-Unis ont remporté la première édition de la Ligue des nations de la CONCACAF, en battant en finale le Mexique (3-2), après prolongations d’un match à suspense, qui a brièvement été interrompu après de nouveaux cris homophobes, dimanche à Denver (Colorado).

C’est un penalty inscrit à la 114e minute, par Christian Pulisic, tout frais vainqueur de la Ligue des champions avec Chelsea, qui a délivré l’équipe américaine. Une décision arbitrale qui a rendu furieux le sélectionneur mexicain Gerardo «Tata» Martino, aussitôt exclu, ainsi que les nombreux fans de la «Tri» qui ont jeté divers objets sur le terrain de l’Empower Field.

Christian Pulisic wins the Concacaf Nation League for America just week after winning the UEFA Champions league with Chelsea



Captain America at it again ???????????????????????? pic.twitter.com/kb0Zm1mtwb