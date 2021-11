La touchante attention de José Mourinho

Oubliez Tammy Abraham, Henrikh Mkhitaryan ou encore Stephan El Shaarawy. Dimanche soir, face au Genoa, le sauveur de l’AS Rome s’appelait Felix Afena-Gyan. Un jeune avant-centre de 18 ans, issu de la Primavera et qui disputait seulement son troisième match avec les professionnels. Entré à la 75e minute, à 0-0, le Ghanéen a inscrit ses deux premiers buts chez les «grands» et permis à la Roma de l’emporter (2-0) après deux défaites consécutives.

De quoi marquer des points auprès de José Mourinho… et le faire passer à la caisse. «J’ai promis de lui acheter une paire de chaussures qui lui plait beaucoup mais coûte très cher, environ 800 euros, et il est venu me voir pour s’assurer que je n'oublierais pas, a-t-il déclaré à DAZN. Demain matin (lundi), la première chose que je ferai est d’aller au magasin».

Et Mourinho a tenu sa promesse. La preuve dans une vidéo diffusée en cours de journée.

Jose Mourinho honours promise.



Delivers €800 boot to Felix Afena Gyan ❤ pic.twitter.com/jBcVPFDAtn — Saddick Adams (@SaddickAdams) November 22, 2021

Comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, Felix Afena-Gyan a reçu les louanges de l’entraîneur portugais: «Je suis désolé pour Monsieur De Rossi et l’équipe Primavera, mais Felix va rester avec nous. Il est humble et vous pouvez sentir qu’il absorbe toutes les informations de tout le monde autour de lui. C’est fantastique. Ce qui m’a le plus impressionné, c’est son sang-froid devant le but. S’il n’est pas fantastique en termes de technique, il a une forte mentalité».

Il y a des manières plus délicates de débuter au plus haut niveau. Désormais, charge à lui de se montrer à la hauteur du cadeau offert par le «Special One».

(L'essentiel)