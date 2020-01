Sergi Roberto pleure le décès de sa maman

Depuis samedi, les hommages affluent en direction du FC Barcelone et de son milieu de terrain, Sergi Roberto. L'Espagnol a en effet perdu sa maman, atteinte d'une grave maladie dégénérative, le week-end dernier. L'international de la Roja, âgé de 27 ans, a surmonté sa peine mardi et posté un message émouvant sur son compte Instagram.

«J'ai pu te dire tout ce que j'avais besoin de te dire, commence Sergi Roberto dans une publication qui compte déjà plus de 340 000 likes. Il ne me reste plus qu'à te promettre de ne jamais cesser de me battre, comme tu nous l'as montré jusqu'au dernier moment».

«En étant toujours positive et joyeuse, tu m'as donné une leçon de vie même dans les moments les plus difficiles, écrit encore le demi du Barca. Jusqu'à la fin, tu as gardé le sourire et tu as pris soin de tout le monde. Je te promets de te rendre fier de ton fils et de ta famille. Je sais que tu seras toujours à nos côtés. Tu es la meilleure mère du monde».

(L'essentiel)