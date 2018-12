Pour Pelé, Messi «n'a qu'un pied gauche»

Dans une interview accordée au média brésilien Folha De Sao Paulo, Pelé a balayé toute possibilité d'effectuer des comparaisons entre le professionnel qu'il a été et Lionel Messi, la star argentine du FC Barcelone. La légende vivante du foot brésilien, 78 ans aujourd'hui, ne peut imaginer une seule seconde que Messi soit le meilleur joueur de l'histoire.

«C'est une question de goût. Il y a des gens qui le pensent et qui comparent avec quelque chose qu'ils n'ont même pas. Comment je pourrais comparer quelqu'un qui a un bon jeu de tête, un bon pied gauche et un bon pied droit avec un autre qui ne tire que d'un pied, n'a qu'un talent, et ne joue pas de la tête? Comment pouvez-vous comparer? Pour comparer avec Pelé, il faudrait quelqu'un qui soit bon du gauche, du droit et qui marque des buts de la tête».

Le Roi Pelé estime aussi que Maradona était bien plus fort que ne l'est Messi. «Pour moi, Maradona était l'un des meilleurs que nous ayons eus. Vous allez me demander: était-il meilleur que Messi? Oui il l'était. Beaucoup plus. Il y avait Beckenbauer, Cruyff. Des joueurs excellents».

(L'essentiel)